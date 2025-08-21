Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Miloševo ljeto nema kraja! 'Gospodin Savršeni' ponovno uživa na Viru gdje je pokazao savršeno isklesano tijelo i preplanuli ten

'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović i dalje, punim plućima, uživa na hrvatskoj obali

RTL.hr
21.08.2025 19:00

'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović i dalje, punim plućima, uživa na hrvatskoj obali. Trenutačno odmara na Viru, gdje je pozirao uz more i još jednom pokazao isklesano tijelo i preplanuli ten. "Virske priče", kratko je poručio u opisu objave, a komentari pratitelja nisu izostali: "Zgodan muškarac", "Wow" i brojna srca preplavila su društvene mreže.

Miloš
Miloš FOTO: Instagram

Prije Vira, Miloš je ovog ljeta boravio u Opatiji, Makarskoj, Puli, Splitu te na Hvaru i Braču pa njegovi pratitelji već tjednima mogu pratiti prizore pravog morskog užitka.

Miloš, Gospodin savršeni
Miloš, Gospodin savršeni FOTO: Instagram

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

Miloš Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Sarah iz 'Gospodina Savršenog' o prepirci kolegica iz showa: 'Uz dužno poštovanje, boli me briga. Jedva sam se svojih drama riješila'

Moglo bi te zanimati

Sarah iz 'Gospodina Savršenog' o prepirci kolegica iz showa: 'Uz dužno poštovanje, boli me briga. Jedva sam se svojih drama riješila'

Zaiskrilo među djevojkama iz 'Gospodina Savršenog'! Marinela pretvorila Laurin story u lekciju: 'Tko ne razumije, neka se vrati u osnovnu'

Kakav pogled! 'Gospodin Savršeni' Miloš pokazao isklesano tijelo na odmoru u Opatiji

Miloš za RTL.hr iskreno o ljubavi i ljetnim avanturama: 'Želim obitelj, a djeca se ne prave baš s bilo kim'

Miloš i Šime dobili su konkurenciju - Slovenca Borisa iz 'Love Islanda': Tko je vaš favorit?

'Gospodin Savršeni' Miloš uživa na otoku Hvaru, a pratiteljice ga hvale: 'Ti si Posejdon'