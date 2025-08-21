Miloševo ljeto nema kraja! 'Gospodin Savršeni' ponovno uživa na Viru gdje je pokazao savršeno isklesano tijelo i preplanuli ten

'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović i dalje, punim plućima, uživa na hrvatskoj obali. Trenutačno odmara na Viru, gdje je pozirao uz more i još jednom pokazao isklesano tijelo i preplanuli ten. "Virske priče", kratko je poručio u opisu objave, a komentari pratitelja nisu izostali: "Zgodan muškarac", "Wow" i brojna srca preplavila su društvene mreže.