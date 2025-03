Miloševom bratu Marku je za sada Barbara najveći favorit: 'Najbolje bi se uklopila'

Barbara se nada da je ostavila dobar dojam na Miloševog brata Marka, a on potvrdio da je. ''U tu našu energiju i to naše društvo, mislim da bi se Barbara, najbolje uklopila'', priznao je Marko, a zanimalo ga može li se Barbara zamisliti u zajedničkom životu s Milošem, s obzirom na to da je već prenoćila kod njega.

''Iskreno, da, mogu'', priznala je. Marko je komentirao da, iako je Barbara mlada, njezina se perspektiva preklapa s Miloševom, kao i njihova energija i način razmišljanja. Također, Milošev brat Marko je pohvalio sok koji mu je Barbara složila.