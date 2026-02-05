Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Mir u vili? Ni slučajno! 'Atmosfera je kritična, čas se volimo, čas se svađamo'

Jutro u vili počinje razgovorima o ružama i spojevima, no napetosti se ne daju sakriti

RTL.hr
05.02.2026 13:43

Iako smo se jučer svađale, danas sam ustala potpuno sretna, energična, na mene to neće utjecati. Ja sam takva kakva jesam i bit ću uvijek vesela", poručuje Nuša dok Iva bez uljepšavanja zaključuje: Atmosfera je kritična - čas se volimo, čas se svađamo."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Monika i Kaja jučer su se vratile sa spojeva s ružama, a njihovi dojmovi postaju glavna tema u kući. Ostale djevojke jedva su dočekale više detalja o Karlu i Petru, svjesne da svaka informacija može značiti prednost. Kaja otkriva da joj je bilo lijepo s Karlom, baš kao i Moniki s Petrom pa su se nastavile šaliti da sada mogu mirno spavati jer se ne moraju brinuti hoće li dobiti ružu na ceremoniji. Ostale djevojke upijaju svaki detalj koji otkrivaju o Gospodi Savršenima.

Nuša i Anastasia
Nuša i Anastasia FOTO: RTL

Svi smo tu svima konkurencija, pogotovo kad su u pitanju spojevi, ali ne razmišljam o tome trenutno", kaže Iana dok Helena priznaje: Mene stvarno zanima kako im je bilo na spojevima jer mi nemamo toliko vremena pričati s Karlom tako da nam druge cure mogu ispričati malo više o njemu."

Novo pismo dodatno uzburkava odnose u vili i najavljuje grupni spoj koji bi mogao promijeniti dinamiku među djevojkama. Nakon nesuglasica, Nuša se nada mirnijem ishodu, a dečki najavljuju da ih čeka nešto stvarno posebno. Ovo je prvi grupni spoj, kad će biti i Petrove i moje cure i bit će to nešto novo", kaže Karlo, a Petar dodaje: Nešto drugačije, neki izazov kako i za djevojke, tako i za nas".

Antonela i Maša
Antonela i Maša FOTO: RTL

Bilo bi mi draže da sam dobila solo spoj jer bih se mogla puno više povezati s Petrom, ali moram gledati da ostavim prostor za neke druge cure", iskrena je Maja, a i Smiljana se nada da će dobiti priliku malo više upoznati Petra.

Zašto svaka žena voli superjunake možete doznati odmah na platformi Voyo ili večeras u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni'!

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Anita Martinović u novoj voditeljskoj ulozi na RTL-u: 'Veselim se svemu što ovaj projekt donosi'

Tko je Monika iz 'Gospodina Savršenog'? Doznajte sve o djevojci koja je oduševila Petra

Romantične uspomene! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila nezaboravne trenutke sa spoja s Karlom

Duboka ispovijest Kaje iz 'Gospodina Savršenog': 'Imala sam anoreksiju. To me iskustvo učinilo osobom koja sam danas'

Gospodin Savršeni jednoj djevojci zamjerio njezino ponašanje: 'Nešto mi se nije svidjelo kod tebe'

Jedna djevojka bacila oko na drugog Gospodina Savršenog! 'Moram priznati da sam ga počela primjećivati'