Mišići u prvom planu! Karlo iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako izgleda kad zasuče rukave

Karlo Godec, kojeg su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog', posljednjih tjedana uživa u ljetu sa svojom djevojkom Kajom. Nakon romantičnih trenutaka koje redovito dijele na društvenim mrežama, Karlo je ovoga puta pokazao sasvim drukčije izdanje - ono radno.
Umjesto plaže, prihvatio se posla
Na svom Instagram profilu objavio je video u kojem je pokazao kako izgleda prvi dan uređivanja dvorišta. Odjeven u bijelu majicu, zelene kratke hlače i radne rukavice, Karlo je bez puno razmišljanja uzeo pijuk i krenuo na posao.
Uz sunce, visoke temperature i fizički zahtjevan rad nije skrivao da ga čeka ozbiljan projekt, a pratitelji su mogli vidjeti kako uređuje okućnicu i priprema teren za daljnje radove.
"Prvi dan uređivanja dvorišta, mršavljenja i ljetovanja", napisao je uz objavu.
Nije propustio prozvati ni Kaju
Karlo je pritom ostao vjeran svom smislu za humor pa je u opisu objave spomenuo i svoju djevojku Kaju.
"Je li vrijeme da i Kaja pokaže kako se kopa?", našalio se, nasmijavši svoje pratitelje.
Njih dvoje posljednjih dana uživaju u zajedničkom ljetovanju, a njihove objave često privlače pažnju pratitelja koji prate njihov odnos još od završetka showa.
Pokazao i drugu stranu sebe
Iako ga publika najčešće viđa u opuštenim ljetnim kombinacijama ili romantičnim trenucima s Kajom, Karlo je ovoga puta pokazao da se ne boji ni mukotrpnog fizičkog rada. Zasukao je rukave, prihvatio se alata i dokazao da dio ljeta želi iskoristiti za obnovu dvorišta.
Njegova objava ubrzo je privukla brojne reakcije, a mnogi su primijetili kako je riječ o izdanju Gospodina Savršenog kakvo dosad nisu imali prilike vidjeti.