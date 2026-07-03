Mišići u prvom planu! Karlo iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako izgleda kad zasuče rukave

Karlo Godec , kojeg su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog' , posljednjih tjedana uživa u ljetu sa svojom djevojkom Kajom . Nakon romantičnih trenutaka koje redovito dijele na društvenim mrežama, Karlo je ovoga puta pokazao sasvim drukčije izdanje - ono radno.

Na svom Instagram profilu objavio je video u kojem je pokazao kako izgleda prvi dan uređivanja dvorišta. Odjeven u bijelu majicu, zelene kratke hlače i radne rukavice, Karlo je bez puno razmišljanja uzeo pijuk i krenuo na posao.

Uz sunce, visoke temperature i fizički zahtjevan rad nije skrivao da ga čeka ozbiljan projekt, a pratitelji su mogli vidjeti kako uređuje okućnicu i priprema teren za daljnje radove.

"Prvi dan uređivanja dvorišta, mršavljenja i ljetovanja", napisao je uz objavu.