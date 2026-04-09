Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila outfitom iz finala: Je li ona Petrova odabranica?

Monika je oduševila svojom kombinacijom u finalu showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
09.04.2026 09:21

U petoj sezoni popularnog showa "Gospodin Savršeni", koja je gledatelje odvela na slikovitu Kretu, jedna se kandidatkinja posebno istaknula svojom zrelošću i odlučnošću. Monika, 32-godišnjakinja s adresom u Palmi de Mallorci, od prvog je dana jasno dala do znanja da u show nije došla igrati igre, već pronaći istinsku ljubav. Njezin put do samog finala, u kojem se bori za srce Petra Rašića, bio je ispunjen dubokim emocijama, izazovima i iskrenim trenucima koji su osvojili simpatije publike.

Izgradnja odnosa na Kreti: 'Sigurnost, ljubav i mir'

Tjedni provedeni na Kreti omogućili su Moniki i Petru da izgrade odnos koji je ona kasnije opisala kao izvor "sigurnosti, ljubavi i mira". Njihova kemija bila je očita, no put nije bio bez prepreka. Okruženje u kojem se muškarac za kojeg razvijaš osjećaje viđa i s drugim djevojkama predstavljalo je velik izazov. "To je dio showa. To je nešto na što smo mi sve pristale, ali da, što je vrijeme više odmicalo, postajalo je sve teže", priznala je. Ipak, pokazala je iznimnu zrelost, ističući kako joj fizički kontakt u ranoj fazi nije bio presudan. Željela je prvo ostvariti dublju konekciju, ostajući dosljedna sebi i izbjegavajući konflikte, s fokusom isključivo na izgradnju temelja s Petrom.

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Usponi, padovi i napetost prije konačne odluke

Kako se finale približavalo, napetost je rasla, a atmosfera je, prema Monikinim riječima, postala "jako čudna" i "sve naopako". Ipak, unatoč tome, pronašli su trenutak za sebe kako bi se osvrnuli na zajedničko putovanje. "Imali smo i uspone i padove", prisjetio se Petar, dok je Monika emotivno zaključila da je vrijedilo svega. "Vrijedio je svaki trenutak, svaka suza, svaki osmijeh. Ponijela sam nešto neprocjenjivo", povjerila mu je.

Je li Petar odabrao Moniku pogledajte odmah na platformi Voyo ili večeras u 21.15 na RTL-u.

Moglo bi te zanimati

Pročitaj na Net.hr
