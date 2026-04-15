Gospodin Savršeni

Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako provodi vrijeme na Mallorci: 'Sport je najbolji način za započeti dan'

Monika je u showu 'Gospodin Savršeni' stigla do finala

15.04.2026 16:00

Nakon finala pete sezone popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', finalistkinja Monika okrenula je novu stranicu, a svoj život je već ranije započela na Mallorci. Na svom Instagram profilu, podijelila je s pratiteljima djelić svoje nove svakodnevice sa španjolskog otoka, a objava je brzo privukla pažnju kao savršen prikaz života iz snova.

Monika, Gospodin Savršeni
FOTO: RTL

U kratkom videu pod naslovom "Spend the day with me in Mallorca", Monika vodi gledatelje kroz svoju idealnu rutinu. Dan započinje energično - od jutarnje kave pripremljene u moka potu na balkonu s pogledom na mediteransku arhitekturu, do odijevanja u sportsku kombinaciju i odlaska na zemljani teniski teren. Nakon nekoliko snimaka dinamičnih izmjena udaraca, scena se seli na kamenu plažu, gdje nakon "dobrog znojenja", kako kaže, slijedi zasluženi skok u tirkizno more.

"Sport je najbolji način za započeti dan. Za mene je to uvijek bio tenis, još od malih nogu", napisala je Monika u opisu objave, pozivajući svoje pratitelje da podijele čime se oni bave u slobodno vrijeme. Odgovori su ubrzo stigli, otkrivajući da njezina publika također cijeni aktivan život. "Trčanjem i funkcionalni treninzi", glasio je jedan od komentara.

Podsjetimo, Monika je ušla u finale 'Gospodina Savršenog', ali je Petar na kraju nije odabrao. Danas nisu u kontaktu.

