Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što misli o Petru i Anastasiji i Kaji i Karlu

icon-close

Samo dva dana nakon što su se ugasila svjetla na setu pete sezone RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", jedna od finalistica, Monika, oglasila se na Instagramu i otkrila kako se osjeća nakon što Petar u konačnici nije odabrao nju. U objavi koja odiše zrelošću i pozitivom, 32-godišnja Zagrepčanka s adresom u Palma de Mallorci pokazala je da za nju poraz ne postoji, već samo novi početak.

'Iskrene čestitke pobjednicima'

U finalu showa, "Gospodin Savršeni" Petar Rašić svoju je posljednju ružu dao Anastasiji Kaleb, ostavljajući Moniku bez sretnog završetka pred kamerama. Dok su gledatelji nestrpljivo iščekivali njezinu reakciju, Monika je objavom na Instagramu odgovorila na, kako kaže, "par gorućih pitanja" o tome je li tužna, zaljubljena ili žali zbog Petrovog odabira. "Želim da znate da smo Petar i ja imali divan odnos i prije svega bili prijatelji tijekom cijelog snimanja", napisala je, raspršivši sve sumnje o slomljenom srcu. Svoju suparnicu, ali i ostale djevojke, nije gledala s ljubomorom. "Anastasia, kao i sve ostale djevojke, gledala sam kao mlađe sestre", dodala je.

Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Njezin pristup potvrdio je dojam koji su mnogi stekli tijekom emisije - da se radi o staloženoj i dobronamjernoj osobi. Umjesto gorčine, Monika je pobjedničkim parovima, Petru i Anastasiji te Karlu Godecu i Kaji Casar, uputila najljepše želje. "Na kraju dana, poanta ove emisije je pronaći ljubav. Ja ju možda unutra nisam pronašla ali, iskreno se nadam da njih četvero jesu. Još jednom iskrene čestitke pobjednicima. Želim im godine i godine sreće", poručila je.

Reakcije pune podrške i pogled u budućnost

Monikina elegantna i odmjerena poruka izazvala je lavinu pozitivnih komentara. Pratitelji su pohvalili njezino dostojanstvo, a mnogi su istaknuli kako vjeruju da je zaslužila više. "Prava dama, pametna, karakterna, svaka čast", "Prirodna i zrela, nije Petar za nju, preinteligentna za njega", "Monika, divna si cura, i izgledom i osobnošću", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile njezin profil. Fotografija koju je objavila uz tekst savršeno se uklopila u poruku. Profesionalni portret prikazuje je u glamuroznom izdanju, odjevenu u elegantan top ukrašen perjem i kristalima, kako samouvjereno gleda u kameru. Izgledom i stavom kao da je poručila da je njezin život puno više od reality showa.

Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL