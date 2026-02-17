Monika iz 'Gospodina Savršenog' plijeni samopouzdanjem: Evo kako zamišlja život iz snova

Monika iz 'Gospodina Savršenog' je 32-godišnjakinja koja živi u Palmi de Mallorci redovito trenira čak četiri puta tjedno, igra tenis i roni, a idealan život vidi između dvije adrese – pola godine u Hrvatskoj, pola u Španjolskoj.

U ljubavi traži muškarca koji će joj biti oslonac, prijatelj i partner u pravom smislu te riječi. Ne privlače je egocentrični tipovi niti oni koji izbjegavaju ozbiljnu vezu. Na spoju s Petrom pokazalo se da dijele slične poglede na život i prošla iskustva, a večer je završila romantičnim trenutkom kada joj je Petar poklonio ružu.