Monika iz 'Gospodina Savršenog' plijeni samopouzdanjem: Evo kako zamišlja život iz snova

Monika iz 'Gospodina Savršenog' je 32-godišnjakinja koja živi u Palmi de Mallorci redovito trenira čak četiri puta tjedno, igra tenis i roni, a idealan život vidi između dvije adrese – pola godine u Hrvatskoj, pola u Španjolskoj.
U ljubavi traži muškarca koji će joj biti oslonac, prijatelj i partner u pravom smislu te riječi. Ne privlače je egocentrični tipovi niti oni koji izbjegavaju ozbiljnu vezu. Na spoju s Petrom pokazalo se da dijele slične poglede na život i prošla iskustva, a večer je završila romantičnim trenutkom kada joj je Petar poklonio ružu.
Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje li da je ljubav moguća u ovakvom formatu, jasno kaže: "Moraš vjerovati u ljubav."
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.