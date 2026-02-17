Emisije
Gospodin Savršeni

Monika iz 'Gospodina Savršenog' plijeni samopouzdanjem: Evo kako zamišlja život iz snova

Monika iz 'Gospodina Savršenog' brzo je osvojila simpatije gledatelja, ali i samog Petra, zahvaljujući svojoj otvorenosti, sigurnosti u sebe i energičnom načinu života

RTL.hr
17.02.2026 12:00

Monika iz 'Gospodina Savršenog' je 32-godišnjakinja koja živi u Palmi de Mallorci redovito trenira čak četiri puta tjedno, igra tenis i roni, a idealan život vidi između dvije adrese – pola godine u Hrvatskoj, pola u Španjolskoj.

U ljubavi traži muškarca koji će joj biti oslonac, prijatelj i partner u pravom smislu te riječi. Ne privlače je egocentrični tipovi niti oni koji izbjegavaju ozbiljnu vezu. Na spoju s Petrom pokazalo se da dijele slične poglede na život i prošla iskustva, a večer je završila romantičnim trenutkom kada joj je Petar poklonio ružu.

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje li da je ljubav moguća u ovakvom formatu, jasno kaže: "Moraš vjerovati u ljubav."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Monikom

monika gospodin savršeni petar gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
