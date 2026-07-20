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Gospodin Savršeni

Monika iz 'Gospodina Savršenog' podijelila trenutke euforije s Mallorce nakon pobjede Španjolske

Monika iz 'Gospodina Savršenog' proslavila je pobjedu Španjolske na Svjetskom prvenstvu

RTL.hr
20.07.2026 20:00

Monika iz 'Gospodina Savršenog' sinoć je uživala u velikoj proslavi nakon pobjede Španjolske na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Podijelila je nekoliko videa s ulica na kojima su se vijorile zastave, a euforija je bila opipljiva.

Inače, Monika živi na Mallorci, a redovno na društvenim mrežama pokazuje dijelove iz svog života.

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Osvojila gledatelje u 'Gospodinu Savršenom'

Monika je tijekom posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' bila jedna od kandidatkinja koje su privukle veliku pozornost gledatelja. Svojom smirenošću, prirodnošću i iskrenim pristupom brzo je osvojila simpatije publike, a iz emisije u emisiju gradila je sve bliži odnos s Petrom.

Na kraju je upravo ona stigla do velikog finala i bila među posljednje dvije djevojke koje su se borile za njegovu posljednju ružu. Iako je Petar svoju odluku donio u korist Anastasije Kaleb, Monika je show napustila uzdignute glave i ostavila snažan dojam na gledatelje.

Nakon završetka showa Monika se vratila svojoj svakodnevici na Mallorci, gdje već živi i radi. Na društvenim mrežama često dijeli prizore s otoka, putovanja, izlaske i trenutke s prijateljima, a njezini pratitelji redovito joj poručuju koliko blista.

monika gospodin savršeni gospodin savršeni
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