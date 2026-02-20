Monika iz 'Gospodina Savršenog' pokazala nezaboravne trenutke s Krete: 'Obožavamo te'

Monika , jedna od najistaknutijih kandidatkinja nove sezone popularnog showa " Gospodin Savršeni " , ne prestaje intrigirati javnost. Dok gledatelji s nestrpljenjem prate njezinu borbu za srce neženje Petra, Monika na svom Instagram profilu dijeli djeliće atmosfere sa snimanja, a posljednjom objavom raznježila je brojne pratitelje, pokazavši da je iskustvo u Grčkoj bilo puno više od samog natjecanja.

U kratkom videu koji je objavila, Monika je zabilježila idiličan trenutak s grčkog otoka Krete, gdje se cijela sezona i snimala. Snimka prikazuje nju i nekoliko drugih djevojaka kako bezbrižno plešu na katamaranu dok sunce zalazi na horizontu. Prekrasni kadrovi mora, stjenovite obale i zlatnog neba stvaraju atmosferu pravog prijateljskog putovanja iz snova, daleko od napetosti ceremonije ruža. Uz objavu je kratko napisala "Obožavamo te, Kreto", napisala je.

Ova objava savršeno se uklapa u sliku koju je Monika izgradila tijekom emitiranja showa. Iako je tehnički suparnica ostalim djevojkama u borbi za naklonost "Gospodina Savršenog", postala je poznata po svojoj potpori i bliskim odnosima s drugim natjecateljicama. Najviše se sprijateljila sa Sorayom. Djevojke su, unatoč rivalstvu, postale nerazdvojne, a njihove zajedničke fotografije s Krete svjedoče o vezi koju opisuju kao jedno od najvrjednijih iskustava koje su stekle u showu.

