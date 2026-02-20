Emisije
Gospodin Savršeni

Monika iz 'Gospodina Savršenog' pokazala nezaboravne trenutke s Krete: 'Obožavamo te'

Monika iz 'Gospodina Savršenog' na društvenim mrežama podijelila je video lude zabave na Kreti

RTL.hr
20.02.2026 14:00

Monika, jedna od najistaknutijih kandidatkinja nove sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", ne prestaje intrigirati javnost. Dok gledatelji s nestrpljenjem prate njezinu borbu za srce neženje Petra, Monika na svom Instagram profilu dijeli djeliće atmosfere sa snimanja, a posljednjom objavom raznježila je brojne pratitelje, pokazavši da je iskustvo u Grčkoj bilo puno više od samog natjecanja.

Ples uz zalazak sunca

U kratkom videu koji je objavila, Monika je zabilježila idiličan trenutak s grčkog otoka Krete, gdje se cijela sezona i snimala. Snimka prikazuje nju i nekoliko drugih djevojaka kako bezbrižno plešu na katamaranu dok sunce zalazi na horizontu. Prekrasni kadrovi mora, stjenovite obale i zlatnog neba stvaraju atmosferu pravog prijateljskog putovanja iz snova, daleko od napetosti ceremonije ruža. Uz objavu je kratko napisala "Obožavamo te, Kreto", napisala je. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Prijateljstvo jače od rivalstva

Ova objava savršeno se uklapa u sliku koju je Monika izgradila tijekom emitiranja showa. Iako je tehnički suparnica ostalim djevojkama u borbi za naklonost "Gospodina Savršenog", postala je poznata po svojoj potpori i bliskim odnosima s drugim natjecateljicama. Najviše se sprijateljila sa Sorayom. Djevojke su, unatoč rivalstvu, postale nerazdvojne, a njihove zajedničke fotografije s Krete svjedoče o vezi koju opisuju kao jedno od najvrjednijih iskustava koje su stekle u showu. 

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

