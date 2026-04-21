Monika iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Zagreb: Finalistica showa plijeni pažnju

Monika, finalistica popularnog RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni', nedavno je svoj zagrebački život zamijenila sunčanom adresom u Palma de Mallorci. Ipak, svojom posljednjom objavom na Instagramu iznenadila je pratitelje, pokazavši da je barem na kratko ponovno u rodnom gradu. Fotografija iz noćnog izlaska u Zagrebu privukla je veliku pažnju, ne samo zbog povratka, već i zbog besprijekornog stila kojim je potvrdila da prati aktualne modne trendove.
Ova objava posebno je zanimljiva s obzirom na to da je Monika otkrila kako je i prije showa živjela na dvije adrese. Prije nekoliko godina spakirala je kofere i preselila se u Palma de Mallorcu u Španjolskoj, vođena željom da izađe iz svoje zone komfora. Tamo, kako je ranije otkrila, živi ispunjen život posvećen osobnom rastu.
Njezina svakodnevica na mediteranskom otoku uključuje jutarnje kave na balkonu, igranje tenisa i plivanje u moru. Profesionalno se bavi digitalnim marketingom, što uključuje snimanje reklama i suradnje s hotelima, a angažirana je i u dizajnu interijera luksuznih vila.
Njezin kratki posjet Zagrebu, ovjekovječen ovom stilskom fotografijom, izazvao je oduševljenje među njezinim prijateljima i pratiteljima, čiji su se komentari podrške i divljenja nizali ispod objave. Iako je njezin novi dom sada na Mediteranu, Monika je pokazala da i dalje cijeni atmosferu zagrebačkih noći.
Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.