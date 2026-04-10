Monika iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Povrijedilo me što Petar nije bio iskren sa mnom'

Petar je u showu 'Gospodin Savršeni' odabrao Anastasiju, a Monika je bila druga djevojka koja je kući otišla bez ruže

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Monika došla je do finala u Petrovom timu. S njim je imala povezanost od samog početka i nije dvojila oko toga. U finale je ušla sa samopouzdanjem, no Petar je na kraju ipak odabrao Anastasiu. Monika je za RTL.hr otkrila svoje mišljenje o cijelom iskustvu, ima li zamjerki prema Petru te je li nakon showa ipak zaljubljena.

Kolika te bila trema pred samu finalnu odluku?

Nisam imala tremu prije finala. Mislim da je ono što smo ja i Petar imali krenulo i stalo tijekom projekta tako da sam ja ušla u to finale svjesna da se opraštamo. Sretna da smo se upoznali i proveli dva mjeseca skupa, ali da je našoj priči došao kraj.

Jesi li imala osjećaj da će te Petar odabrati?

Kao što sam rekla, već sam se pomirila sa situacijom. Imala sam osjećaj da je naš put već odavno završio, i bila sam zahvalna što sam se s njim mogla oprostiti kao s prijateljem s kojim sam podijelila ovo ludo putovanje - i sve to s osmijehom na licu.

Kako si se osjećala u trenutku kad si shvatila da Petar nije izabrao tebe?

Nisam bila ni razočarana ni iznenađena. S vremenom mi je postajalo sve jasnije da nismo jedno za drugo - što je bilo posebno vidljivo pred sam kraj emisije. A njima od srca želim svu sreću.

Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li bila razočarana njegovom odlukom i je li te povrijedio?

Mislim da nije problem što se zaljubio u nekog drugog, jer srce ne bira. Jedino što me povrijedilo tijekom gledanja emisije je to što od početka nije bio iskren sa mnom, čak i kad sam ga to molila. Osjećam da je sjedio na dvije stolice, dok je istovremeno od mene očekivao "otvorenost" i apsolutnu privrženost samo jednoj osobi (njemu).

Misliš li da si zaslužila drugačiji ishod?

Mislim da se stvari događaju upravo tako kako se trebaju. Naša priča nikad nije trebala zaživjeti van showa. Bilo je kratko i slatko, te tako želim da mi ostane u sjećanju.

Postoji li nešto što bi danas napravila drugačije u showu?

Da. Žene, uvijek ali uvijek slušajte svoju intuiciju. Petar i ja smo u nekoliko navrata kroz emisiju pričali o našim osjećajima i gdje stojimo trenutno. U tim zadnjim danima snimanja odvijali su se neki teški trenuci u mom vanjskom životu zbog kojih mi je njegova iskrenost bila bitna, a imala sam osjećaj da mi ne govori sve i osim toga da se boji priznati mi istinu, jer je znao da bi to utjecalo na moj ostanak u showu. Ja sam odlučila zanemariti taj mali glasić u svojom glavi i to je bila kardinalna greška jer nisam napravila ono što je moje tijelo tražilo od mene same.

Je li ti zbog nečega posebno žao kada se osvrneš na cijelo iskustvo?

Nije mi žao zbog ničeg. Ušla sam u ovo iskustvo s otvorenim srcem i vjerna sebi do kraja. Jedino mi je žao što nisam ponijela polaroid zbog uspomena s curama na nesnimajuće dane. Note za buduće natjecatelje realityja u Hrvatskoj.

Monika i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako danas gledaš na svoj odnos s Petrom?

Pa rekla bih da sam s njime još jasnije utvrdila što želim u budućoj vezi a što definitivno ne.

Smatraš li da su Anastasia i Petar dobar par?

Mislim da to znaju samo njih dvoje, ali im svakako od srca želim svu sreću.

Jeste li ostali u kontaktu nakon showa?

Nakon showa sam ostala u kontaktu s osobama s kojima sam razvila pravo prijateljstvo i koje imaju moje potpuno povjerenje. Moje cure znaju tko su.

Koliko ti je cijelo iskustvo promijenilo pogled na ljubav i odnose?

Ovo cijelo iskustvo mi uopće nije promijenilo pogled na ljubav. Mislim da sam ja netko tko zna što želi, puno tražim ali i puno dajem, i jednom kad se dam (bilo to prijateljstvo ili ljubav) dajem se cijela. To sam pokazala kroz emisiju i takav život živim i van kamera.

Monika i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Što si naučila o sebi kroz sudjelovanje u showu?

Show mi nije otkrio ništa novo – samo potvrdio ono što sam već znala o sebi. Znam prepoznati pravu prirodu ljudi oko sebe, i što je pritisak jači, to sam ja mirnija i čvršća. Cijeli ovaj reality doživljavam kao veliku životnu avanturu – nešto na čemu se danas mogu od srca nasmijati, a jednog dana ću unucima s ponosom ispričati kako im je baka bila malo luda.

Jesi li nakon showa možda pronašla svog Gospodina Savršenog?

Reći ću da je zasad potvrdan odgovor, i presretna što se moj ljubavni život ne može više pratiti na RTL-u u 21:15! Take that Croatia.

