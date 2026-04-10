Monika o iskustvu u 'Gospodinu Savršenom': 'Ovo me naučilo koliko sam snažna i sto posto autentična'

Monika, jedna od finalistica pete sezone popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", emotivnom se objavom na Instagramu oprostila od iskustva koje ju je, kako kaže, izbacilo iz zone komfora i naučilo mnogo o vlastitoj snazi. Nakon što u samoj završnici nije osvojila srce neženje Petra Rašića, 32-godišnja stručnjakinja za digitalni marketing podijelila je s pratiteljima kolaž uspomena i zahvalila svima koji su bili dio njezine televizijske avanture.

Emocionalni 'rollercoaster' i posljednje poglavlje

U objavi simboličnog naslova "The last chapter" (Posljednje poglavlje), Monika je otkrila kako je u cijelo iskustvo ušla otvorenog srca te da je, unatoč ishodu, iznimno ponosna na sebe. "Bio je to jedan od najvećih emotional rollercoastera koje sam iskusila u životu, i naučilo me koliko sam zapravo snažna i 100% autentična", napisala je. Njezina objava, koja se sastoji od video sažetka i niza fotografija, vjerno prikazuje taj vrtuljak emocija. Slike prikazuju glamurozne trenutke ispred kamera, poput profesionalne fotografije na litici uz more gdje u elegantnoj haljini stoji pokraj neženje i jedne crvene ruže - simbola showa. Istovremeno, Monika je podijelila i opuštene fotografije s ostatkom ekipe, od ležernih druženja na kauču do smijeha s produkcijskim timom, otkrivajući tako i onu drugu, manje vidljivu stranu snimanja reality showa. Upravo ta mješavina službenih i privatnih trenutaka daje uvid u intenzivno iskustvo koje je proživjela kao jedna od četiri finalistice u grupi neženje Petra Rašića.

Zahvalnost i prijateljstva za cijeli život

Iako na kraju nije dobila posljednju ružu od Petra, koji se odlučio za Anastasiju, Monika iz showa ne odlazi praznih ruku. U svojoj je objavi istaknula kako je beskrajno zahvalna cijelom produkcijskom timu RTL-a, koji je "cijelo iskustvo učinio nezaboravnim", ali i novim prijateljima koje je stekla. Posebno je zahvalila svom "A timu" koji je bio zadužen za njezin izgled tijekom sezone, kao i kolegicama iz showa koje su joj bile oslonac. Fotografije na kojima pozira s drugim natjecateljicama potvrđuju da su se usred borbe za naklonost neženje rodila i čvrsta prijateljstva, što je ranije u medijima potvrdila i njezina prijateljica iz showa, Soraya. Svoju je poruku zaokružila optimističnim stavom i rečenicom koja sažima njezin pogled na cijelu avanturu: "And remember... Sve se događa točno onako kako treba - uvijek." Objavu je zaključila jasnom i glasnom porukom, potpisavši se kao "Monika, 32 OUT", čime je i službeno zatvorila ovo poglavlje svog života.

