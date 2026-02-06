Emisije
Gospodin Savršeni

Monika podijelila trenutke sa snimanja 'Gospodina Savršenog'. Pogledajte kako je bilo iza kulisa!

Monika iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelila fotografije sa snimanja 'Gospodina Savršenog'

06.02.2026 18:00

Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Monika pružila je ekskluzivan uvid u svoje iskustvo tijekom prvog tjedna snimanja. Serijom odabranih fotografija dočarala je atmosferu iza kulisa, ali i neke od ključnih trenutaka iz prvog tjedna showa. Objavu je popratila kratkim, ali znakovitim opisom na španjolskom jeziku: "Semana 1. Me lo pasé genial", što u prijevodu znači "Tjedan 1. Sjajno sam se provela".

Inače, Monika se bori za Petrovo srca. Petar joj je na prvom cocktail-paryju dao bijelu ružu i tako je pozvao na grupni spoj s njim i Jelenom M. Nakon zajedničkog druženja, Petar je spoj odlučio nastaviti upravo s Monikom, a na kraju večeri joj je dao i crvenu ružu što znači da je ona sigurna na prvoj ceremoniji ruža.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

