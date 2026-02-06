Monika podijelila trenutke sa snimanja 'Gospodina Savršenog'. Pogledajte kako je bilo iza kulisa!

Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Monika pružila je ekskluzivan uvid u svoje iskustvo tijekom prvog tjedna snimanja. Serijom odabranih fotografija dočarala je atmosferu iza kulisa, ali i neke od ključnih trenutaka iz prvog tjedna showa. Objavu je popratila kratkim, ali znakovitim opisom na španjolskom jeziku: " Semana 1. Me lo pasé genial ", što u prijevodu znači "Tjedan 1. Sjajno sam se provela".

Inače, Monika se bori za Petrovo srca. Petar joj je na prvom cocktail-paryju dao bijelu ružu i tako je pozvao na grupni spoj s njim i Jelenom M. Nakon zajedničkog druženja, Petar je spoj odlučio nastaviti upravo s Monikom, a na kraju večeri joj je dao i crvenu ružu što znači da je ona sigurna na prvoj ceremoniji ruža.

