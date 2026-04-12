Monika za RTL.hr otkrila je li ostala u kontaktu s Petrom: 'Nije mi žao zbog ničeg'

Iako njihova ljubavna priča nije završila kako je očekivala, Monika je za RTL.hr iskreno progovorila o svemu što je ostalo nakon showa

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Monika došla je do samog finala u Petrovom timu, no na kraju je njegovo srce ipak osvojila Anastasia. Iako njihova priča nije završila sretno, Monika je za RTL.hr bez zadrške progovorila o svom iskustvu i o Petru.

"Od početka nije bio iskren sa mnom"

Na pitanje je li je njegova odluka povrijedila, Monika je bila potpuno iskrena: "Mislim da nije problem što se zaljubio u nekog drugog, jer srce ne bira. Jedino što me povrijedilo tijekom gledanja emisije je to što od početka nije bio iskren sa mnom, čak i kad sam ga to molila. Osjećam da je sjedio na dvije stolice, dok je istovremeno od mene očekivao otvorenost' i apsolutnu privrženost samo jednoj osobi (njemu)."

"Imala sam osjećaj da mi ne govori sve"

Monika priznaje da je već tijekom showa osjećala da stvari ne idu u dobrom smjeru: "U tim zadnjim danima snimanja odvijali su se neki teški trenuci u mom vanjskom životu zbog kojih mi je njegova iskrenost bila bitna, a imala sam osjećaj da mi ne govori sve i osim toga da se boji priznati mi istinu, jer je znao da bi to utjecalo na moj ostanak u showu."

Dodaje i kako danas na sve gleda kao na važnu lekciju: "Pa rekla bih da sam s njime još jasnije utvrdila što želim u budućoj vezi, a što definitivno ne."

Je li ostala u kontaktu s Petrom?

Na pitanje o odnosu nakon showa, Monika je jasno dala do znanja tko joj je ostao u životu: "Nakon showa sam ostala u kontaktu s osobama s kojima sam razvila pravo prijateljstvo i koje imaju moje potpuno povjerenje. Moje cure znaju tko su."

Bez gorčine, ali s jasnim granicama

Iako iza nje stoji emotivno iskustvo, Monika danas djeluje smireno i sigurno u sebe: "Ovo cijelo iskustvo mi uopće nije promijenilo pogled na ljubav. Mislim da sam ja netko tko zna što želi, puno tražim ali i puno dajem, i jednom kad se dam - dajem se cijela."

Monika priznaje da je već pred kraj showa shvatila u kojem smjeru sve ide: "Nisam bila ni razočarana ni iznenađena. S vremenom mi je postajalo sve jasnije da nismo jedno za drugo - što je bilo posebno vidljivo pred sam kraj emisije." Na pitanje o Petru i Anastasiji ostala je korektna: "Mislim da to znaju samo njih dvoje, ali im svakako od srca želim svu sreću."

