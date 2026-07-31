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Gospodin Savršeni

Morska avantura umalo završila kobno: Šime Elez pokazao ozljedu i poručio: 'Malo je falilo...'

Bivši 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je podijelio fotke s ljetovanja na kojima je pokazao posjekotinu tik iznad oka. Unatoč opasnoj situaciji, splitski šarmer sve je okrenuo na šalu!

RTL.hr
31.07.2026 11:00

Poznati Splićanin i bivši 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, poznat je po tome da ljeto ne provodi samo odmarajući u hladu, već je veliki zaljubljenik u morske radosti i adrenalinske sportove. No, takve avanture ponekad sa sobom nose i nepredvidive trenutke koji lako mogu poći po zlu.

Šime se tako na svom Instagram profilu javio s pješčane plaže, gdje su se u pozadini mogli uočiti zmajevi za kitesurfing. Ipak, u prvi plan nije upala sportska oprema, već posjekotina na njegovu čelu - točno iznad oka.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

'Maaaalo je falilo...'

Unatoč neugodnom udarcu i krvi na licu, Šime je na fotografiji pozirao s podignutim palcem gore, dajući do znanja obožavateljima da je sve pod kontrolom. U svom je prepoznatljivom stilu uz objavu dodao i šaljivi hashtag #scarface, no u priči koju je podijelio ipak je priznao koliko je situacija bila ozbiljna. Objavio je selfie s plaže uz fotografiju ozljede i napisao: "Maaaalo je falilo", čime je jasno dao do znanja da je posjekotina bila doslovno na milimetar od desnog oka.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ožiljak kao uspomena na adrenalinsko ljeto

Da ga ova nezgoda tijekom vožnje na moru nije nimalo izbacila iz takta ni pokvarila ljetno raspoloženje, Šime je potvrdio i kasnijom objavom. Izbliza je uslikao oko i pokazao kako rana polako zacjeljuje i prelazi u ožiljak, uz tajnovitu poruku kako je to sada samo još jedna uspomena.

Iako je za dlaku izbjegao opasniju ozljedu oka, splitskom zavodniku opasni morski sportovi očito i dalje pune baterije, a novi će mu ožiljak, kako sam kaže, ostati kao trajna uspomena na još jedno uzbudljivo ljeto.

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