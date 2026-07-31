Morska avantura umalo završila kobno: Šime Elez pokazao ozljedu i poručio: 'Malo je falilo...'

Bivši 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je podijelio fotke s ljetovanja na kojima je pokazao posjekotinu tik iznad oka. Unatoč opasnoj situaciji, splitski šarmer sve je okrenuo na šalu!

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Poznati Splićanin i bivši 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, poznat je po tome da ljeto ne provodi samo odmarajući u hladu, već je veliki zaljubljenik u morske radosti i adrenalinske sportove. No, takve avanture ponekad sa sobom nose i nepredvidive trenutke koji lako mogu poći po zlu. Šime se tako na svom Instagram profilu javio s pješčane plaže, gdje su se u pozadini mogli uočiti zmajevi za kitesurfing. Ipak, u prvi plan nije upala sportska oprema, već posjekotina na njegovu čelu - točno iznad oka.

icon-expand Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

'Maaaalo je falilo...'

Unatoč neugodnom udarcu i krvi na licu, Šime je na fotografiji pozirao s podignutim palcem gore, dajući do znanja obožavateljima da je sve pod kontrolom. U svom je prepoznatljivom stilu uz objavu dodao i šaljivi hashtag #scarface, no u priči koju je podijelio ipak je priznao koliko je situacija bila ozbiljna. Objavio je selfie s plaže uz fotografiju ozljede i napisao: "Maaaalo je falilo", čime je jasno dao do znanja da je posjekotina bila doslovno na milimetar od desnog oka.

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Ožiljak kao uspomena na adrenalinsko ljeto