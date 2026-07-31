Morska avantura umalo završila kobno: Šime Elez pokazao ozljedu i poručio: 'Malo je falilo...'

Poznati Splićanin i bivši 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, poznat je po tome da ljeto ne provodi samo odmarajući u hladu, već je veliki zaljubljenik u morske radosti i adrenalinske sportove. No, takve avanture ponekad sa sobom nose i nepredvidive trenutke koji lako mogu poći po zlu.
Šime se tako na svom Instagram profilu javio s pješčane plaže, gdje su se u pozadini mogli uočiti zmajevi za kitesurfing. Ipak, u prvi plan nije upala sportska oprema, već posjekotina na njegovu čelu - točno iznad oka.
'Maaaalo je falilo...'
Unatoč neugodnom udarcu i krvi na licu, Šime je na fotografiji pozirao s podignutim palcem gore, dajući do znanja obožavateljima da je sve pod kontrolom. U svom je prepoznatljivom stilu uz objavu dodao i šaljivi hashtag #scarface, no u priči koju je podijelio ipak je priznao koliko je situacija bila ozbiljna. Objavio je selfie s plaže uz fotografiju ozljede i napisao: "Maaaalo je falilo", čime je jasno dao do znanja da je posjekotina bila doslovno na milimetar od desnog oka.
Ožiljak kao uspomena na adrenalinsko ljeto
Da ga ova nezgoda tijekom vožnje na moru nije nimalo izbacila iz takta ni pokvarila ljetno raspoloženje, Šime je potvrdio i kasnijom objavom. Izbliza je uslikao oko i pokazao kako rana polako zacjeljuje i prelazi u ožiljak, uz tajnovitu poruku kako je to sada samo još jedna uspomena.
Iako je za dlaku izbjegao opasniju ozljedu oka, splitskom zavodniku opasni morski sportovi očito i dalje pune baterije, a novi će mu ožiljak, kako sam kaže, ostati kao trajna uspomena na još jedno uzbudljivo ljeto.