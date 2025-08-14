Može li slađe od ovoga? Mijo Matić pozirao sa sinom, a uskladili su ovaj detalj

Gospodin Savršeni Mijo Matić obožava svaki trenutak svoje očinske uloge i dijeli preslatke prizore sa svojim sinčićem Leom. Ovog puta su se uskladili s kapama na glavi.
Inače, Mijo je nedavno raznježio brojne pratitelje usporedbom fotografija sebe i sina Lea kao beba.
"Neke istine čovjek ne može razumjeti dok ih ne proživi. Ova slika nije samo ja i moj sin, ovo je svijet. Moj svijet. Moje čudo. Moj podsjetnik da je ljubav jedina stvar koja ima smisla između rođenja i smrti. Laže onaj tko kaže da se ne nada ljubavi. Jer svi je tražimo. U drugima, u sebi, u stvarima, u tišini. A kad je pronađeš, sve ono čekanje, sve borbe i lutanja više ne bole. Ostane samo radost što nisi odustao. Život nas baca iz razdoblja u razdoblje. Sve se mijenja, sve teče. Ali ljubav ona ne. Ona ostaje. Ona je jedino što stvarno biramo. Rođenje se dogodi. Smrt će doći. A ono između? Samo ljubav", napisao je Mijo u opisu objave.
"Ljubav je jedina prava unutarnja alkemija, ona od materijalnog stvara božansko. Bez nje, život je siv, bez boje, bez pjesme. Čovjek može preživljavati... i nadati se smrti koja će ga osloboditi životarenja. Ali ljubav mijenja sve. Promijeni raspoloženje unutarnjeg bića i cijeli svijet postaje drugačiji. Gledaš istim očima, ali vidiš više. Promatran bez ljubavi, svijet izgleda kao patnja. Kao ciklus, iluzija, potraga bez kraja. Promatran s ljubavlju događa se čudo. Glazba, ples, smijeh, veselje... Kad se rodiš u ljubavi, rodi se i duhovnost u tebi. Cijeli život postaje melodija. I shvatiš ništa nije pogrešno, sve se nekako uklapa. Čak i ono što te lomilo, sada ima smisla. Ta ljubav već je u tebi. Ona može čekati. A ti možeš otići, a da je nikad ne dotakneš. Rođenje i smrt su izvan nas. Nitko nas nije pitao hoćemo li se roditi, niti ćemo biti pitani kad ćemo otići. Ali između ta dva trenutka postoji nešto što možemo birati, a to je ljubav", dodao je.
"Život se dogodio. Smrt će se dogoditi. Ali ljubav? Ljubav je odluka. Zbog toga je i tako lako propustiti je. Ako se ne probudiš, ako ne odlučiš, ako ne kreneš k njoj svjesno može ti pobjeći. I to je ta agonija. Nije problem umrijeti, problem je roditi se. To je čudo! Kako si postao? Kako si došao ovdje? A umrijeti... to je lako. Svi znamo kako. Volim misliti da slučajnosti nisu slučajne. Da postoji plan koji ne razumijemo, ali osjećamo. Nekad su se ljudi bojali da će netko otkriti njihovu tajnu za koju im bližnji nisu znali. Danas mi se čini da se svi boje da će netko izreći ono što svi znaju", zaključio je Mijo.
"Ajme, mali Mijo", "Isti", "Divno rečeno. Uživajte u malom anđelu, najljepše što čovjek može doživjeti i osjetiti", "Identični", "Predivno napisano", komentirali su njegovi pratitelji.
