Može li slađe od ovoga? Mijo Matić pozirao sa sinom, a uskladili su ovaj detalj

Inače, Mijo je nedavno raznježio brojne pratitelje usporedbom fotografija sebe i sina Lea kao beba.

"Neke istine čovjek ne može razumjeti dok ih ne proživi. Ova slika nije samo ja i moj sin, ovo je svijet. Moj svijet. Moje čudo. Moj podsjetnik da je ljubav jedina stvar koja ima smisla između rođenja i smrti. Laže onaj tko kaže da se ne nada ljubavi. Jer svi je tražimo. U drugima, u sebi, u stvarima, u tišini. A kad je pronađeš, sve ono čekanje, sve borbe i lutanja više ne bole. Ostane samo radost što nisi odustao. Život nas baca iz razdoblja u razdoblje. Sve se mijenja, sve teče. Ali ljubav ona ne. Ona ostaje. Ona je jedino što stvarno biramo. Rođenje se dogodi. Smrt će doći. A ono između? Samo ljubav", napisao je Mijo u opisu objave.

"Ljubav je jedina prava unutarnja alkemija, ona od materijalnog stvara božansko. Bez nje, život je siv, bez boje, bez pjesme. Čovjek može preživljavati... i nadati se smrti koja će ga osloboditi životarenja. Ali ljubav mijenja sve. Promijeni raspoloženje unutarnjeg bića i cijeli svijet postaje drugačiji. Gledaš istim očima, ali vidiš više. Promatran bez ljubavi, svijet izgleda kao patnja. Kao ciklus, iluzija, potraga bez kraja. Promatran s ljubavlju događa se čudo. Glazba, ples, smijeh, veselje... Kad se rodiš u ljubavi, rodi se i duhovnost u tebi. Cijeli život postaje melodija. I shvatiš ništa nije pogrešno, sve se nekako uklapa. Čak i ono što te lomilo, sada ima smisla. Ta ljubav već je u tebi. Ona može čekati. A ti možeš otići, a da je nikad ne dotakneš. Rođenje i smrt su izvan nas. Nitko nas nije pitao hoćemo li se roditi, niti ćemo biti pitani kad ćemo otići. Ali između ta dva trenutka postoji nešto što možemo birati, a to je ljubav", dodao je.