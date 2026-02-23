Muškarac kakvog žene žele, a majke biraju - Petar: 'Sve je do toga koliko je neka osoba prošla u životu'

icon-close

Neki muškarci osvajaju osmijehom. Neki titulom. Neki profilom na društvenim mrežama. A onda je tu Petar iz showa 'Gospodin Savršeni' - muškarac koji je prvo naučio što znači raditi, pa tek onda što znači uspjeti. Danas ga gledamo u showu 'Gospodin Savršeni', okruženog kamerama i djevojkama koje pokušavaju osvojiti njegovo srce. No njegova priča nije počela pod reflektorima. Počela je puno ranije. I puno konkretnije. Svoje prve poslove počeo sam sa 16 godina, bio sam u malinama te čistio snijeg po parkovima", otkriva Petar. Dok su drugi planirali izlaske i čekali vikend, on je, uz treniranje košarke, razmišljao i kako zaraditi prvi ozbiljniji novac. Prodavao sam karte za koncerte, radio razne promocije, organizirao neke male tulume, bio šanker, sudac u košarci"..., nabraja Petar i kroz smijeh se prisjeća kako je bilo tijekom srednje škole raditi vikendom u baru.

Bio sam potrčko. Bio sam dosta mlad, ali oko mene su bili dosta iskusniji ljudi pa sam učio od njih", kaže Petar koji je između šanka, sportskih dvorana i sezonskih poslova polako gradio stav i karakter. Zbog djeda nogometaša, oca trenera i majke učiteljice, u njegovoj se kući znalo što znače disciplina, podrška, pa kad mu se otvorila prilika za Milano, odlučno je prihvatio još jedan izazov.

No Petar u Dubaiju nije bio samo model. Bio je asistent kustosu galerije, ušao je u posao s ručno rađenim luksuznim namještajem, povezao dizajn, klijente i estetiku jer ne želi ovisiti o jednom poslu, ne želi ovisiti ni o kome i možda je baš zato zanimljivo kako pristupa ženama. Kad razgovara s djevojkama u 'Gospodinu Savršenom', uvijek ga zanima kakva su iskustva stvarale tijekom odrastanja. Godine su broj, ali opet, imaju neku težinu. Sve je do toga koliko je neka osoba prošla u životu. Dosta to govori o zrelosti djevojke", smatra Petar.

