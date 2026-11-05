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Gospodin Savršeni

Na poseban datum Karlo Godec poslao dirljivu poruku: 'Danas mi je najtužniji i najsretniji dan u životu'

Karlo Godec, bivši 'Gospodin Savršeni', podijelio je niz emotivnih objava na Instagramu te povodom važne obljetnice s Kajom progovorio o mješavini tuge i sreće koja ga prati

RTL.hr
05.11.2026 11:00

Ljubavna priča koja je započela pred televizijskim kamerama u popularnom showu 'Gospodin Savršeni' i dalje intrigira javnost, no Kaja Casar i Karlo Godec iz dana u dan dokazuju da njihova veza nadilazi televizijski format. Ipak, iza blještavila društvenih mreža i romantičnih putovanja ponekad se kriju vrlo duboke, emotivne i dirljive životne priče.

Karlo je svojim posljednjim objavama na Instagramu potpuno ogolio dušu, otkrivši kako ga isti datum u godini ispunjava s dvije potpuno suprotne, ali jednako snažne emocije – neizmjernom tugom i najvećom mogućom srećom.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Prije 22 godine izgubio sam veliki dio svog života"

Dok mnogi parovi godišnjice slave bezbrižno, za Karla ovaj period nosi i bolnu, duboku obiteljsku uspomenu. Uz dirljivu arhivsku fotografiju iz djetinjstva na kojoj s osmijehom pozira uz svog pokojnog oca, Karlo je otkrio da na isti datum obilježava i tužnu obljetnicu:

"Osim što mi je danas imendan, prije 22 godine izgubio sam veliki dio svog života", napisao je Karlo.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od prve ruže do najljepše životne odluke

Ipak, život piše romane, a sudbina se pobrinula da se tužni trenuci isprepletu s onima najljepšima. Karlo se prisjetio kako je prije točno godinu dana sve počelo – od prve ruže pred kamerama, preko skrivanja u prvim mjesecima zajedničkog života, pa sve do danas, kada više ne kriju koliko su zaljubljeni.

Prisjećajući se njihovih početaka uz snimke s malih ekrana, poručio je:

"A tko bi rekao da će se iz toga dogoditi sve ovo...", dodavši ono što je sve raznježilo:

"Najbolja stvar koja mi se desila u životu je da sam točno prije godinu dana upoznao ovu Gospođu".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Dokaz da prava ljubav pobjeđuje sve

Kroz fotografije s egzotičnih putovanja, zajedničke trenutke iz Zagreba pa sve do emotivnih priznanja o prošlosti, Karlo i Kaja potvrđuju da je njihov odnos građen na čvrstim temeljima povjerenja, podrške i zajedništva.

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Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila promjenom imidža! Kako vam se sviđa?

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