Na poseban datum Karlo Godec poslao dirljivu poruku: 'Danas mi je najtužniji i najsretniji dan u životu'

Ljubavna priča koja je započela pred televizijskim kamerama u popularnom showu 'Gospodin Savršeni' i dalje intrigira javnost, no Kaja Casar i Karlo Godec iz dana u dan dokazuju da njihova veza nadilazi televizijski format. Ipak, iza blještavila društvenih mreža i romantičnih putovanja ponekad se kriju vrlo duboke, emotivne i dirljive životne priče.
Karlo je svojim posljednjim objavama na Instagramu potpuno ogolio dušu, otkrivši kako ga isti datum u godini ispunjava s dvije potpuno suprotne, ali jednako snažne emocije – neizmjernom tugom i najvećom mogućom srećom.
"Prije 22 godine izgubio sam veliki dio svog života"
Dok mnogi parovi godišnjice slave bezbrižno, za Karla ovaj period nosi i bolnu, duboku obiteljsku uspomenu. Uz dirljivu arhivsku fotografiju iz djetinjstva na kojoj s osmijehom pozira uz svog pokojnog oca, Karlo je otkrio da na isti datum obilježava i tužnu obljetnicu:
"Osim što mi je danas imendan, prije 22 godine izgubio sam veliki dio svog života", napisao je Karlo.
Od prve ruže do najljepše životne odluke
Ipak, život piše romane, a sudbina se pobrinula da se tužni trenuci isprepletu s onima najljepšima. Karlo se prisjetio kako je prije točno godinu dana sve počelo – od prve ruže pred kamerama, preko skrivanja u prvim mjesecima zajedničkog života, pa sve do danas, kada više ne kriju koliko su zaljubljeni.
Prisjećajući se njihovih početaka uz snimke s malih ekrana, poručio je:
"A tko bi rekao da će se iz toga dogoditi sve ovo...", dodavši ono što je sve raznježilo:
"Najbolja stvar koja mi se desila u životu je da sam točno prije godinu dana upoznao ovu Gospođu".
Dokaz da prava ljubav pobjeđuje sve
Kroz fotografije s egzotičnih putovanja, zajedničke trenutke iz Zagreba pa sve do emotivnih priznanja o prošlosti, Karlo i Kaja potvrđuju da je njihov odnos građen na čvrstim temeljima povjerenja, podrške i zajedništva.