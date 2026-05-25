'Nagovaraju me da budem novi Gospodin Savršeni': Bartol zapalio atmosferu u 'Igri chefova'

U užarenoj atmosferi Igre chefova' kandidati su se suočili s jednim od najvećih izazova dosad – morali su impresionirati RTL-ove zvijezde svojim kulinarskim umijećem. Andro je pritom otkrio da poznaje Gospodina Savršenog Karla još iz vremena kada su bili susjedi, a razgovoru se ubrzo pridružio i Bartol. 'Nagovaraju me da budem novi Gospodin Savršeni, a sada gledatelji mogu odlučiti – da ili ne', našalio se Bartol