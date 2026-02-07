Najbolji trenutci prvog tjedna 'Gospodina Savršenog': Preokreti, drama i prve ruže

Prvi tjedan nove sezone 'Gospodina Savršenog' donio je nevjerojatne obrate, emocionalne trenutke i prve ozbiljne odluke. Gledatelji su svjedočili razvoju odnosa, iznenadnim gestama i zanimljivim trenutcima koji su oblikovali početak natjecanja za srca Petra i Karla.

Karlo požalio zbog svoje odluke

Nakon što je Matei uskratio ružu na prvom brzom spoju, Karlo je osjetio da je možda donio ishitrenu odluku. "Ja bih joj najradije dao ružu, ali sam jednostavno odlučio da moram dati svima šansu", rekao je isprva, no sumnja ga nije napuštala. U potezu koji je iznenadio sve, a najviše samu kandidatkinju, odlučio je ispraviti svoju pogrešku.

Smiljana polila Petra i djevojke

U raskošnoj vili gdje se dvadeset i četiri djevojke bore za naklonost Karla i Petra, prva je večer otkrila da se za pažnju neće birati sredstva. Tijekom plesa, Smiljana je vodom polila Petra, ali i djevojke koje su bile oko njega što je pokrenulo pravu buru u vili. "Namjerno je to napravila, to se vidjelo. Htjela je Petra politi, ali polila je nas", kazala je Katarina. "Više ni ja nisam siguran", našalio se Petar koji je nastavio razgovarati s drugim djevojkama. I Veselka je prokomentirala situacija. "Želi pažnju žena i to je to. To je njezino oružje iz kojeg puca, ona puca iz čaše", kazala je.

Nuša iznenadila Karla s vjenčanim prstenjem

Karlo i Nuša su na prvom cocktail-partyju odlučili malo porazgovarati. "Jako si mi se svidio na našem brzom spoju pa sam pripremila mali poklon, ali nemoj to shvatiti preozbiljno ili direktno", rekla mu je Nuša, pokušavajući unaprijed ublažiti situaciju. "Nemoj se uplašiti, ali nadam se da ćeš mi to na kraju emisije vratiti", dodala je uz osmijeh. U trenutku kada je Karlo otvorio kutijicu, uslijedilo je iznenađenje – unutra su se nalazila dva vjenčana prstena. "Ovo uopće nisam očekivao", priznao je, pitajući Nušu što mu tim potezom želi poručiti. Ona mu je odgovorila da želi pokazati kako je ozbiljna te da u show nije došla ni zbog čega drugog – osim zbog njega.

Petar podijelio dvije bijele ruže

Dok su se djevojke borile za pažnju Karla i Petra, stigao je trenutak za prve ozbiljne odluke. Individualni razgovori postali su ključni poligon za pokazivanje karaktera, a bijele ruže, simbol prvog dojma, bile su najpoželjniji trofej večeri. Nakon druženja i kratkih spojeva, 'Gospodin Savršeni' Petar podijelio je svoje dvije bijele ruže i dvije djevojke pozvao na spoj. Prva kojoj je Petar poklonio ružu bila je Monika, a druga Jelena M.

Karlo bijele ruže dao Matei i Slovenki Kaji

Prvu ružu Karlo je odlučio pokloniti Matei, iako joj je na brzom spoju prvobitno uskratio taj privilegirani simbol. No, predomislio se i pozvao je da prihvati ružu. "Mislim da si zavrijedila ovu ružu i svaka ti čast. Jedva čekam neki naš spoj na sportskom terenu", poručio je Karlo, a Matea je uz osmijeh prihvatila ružu. Karlo je zatim pozvao Slovenku Kaju na razgovor, želeći joj posvetiti više vremena. "Mislim da si definitivno super osoba koja mi paše i želim te upoznati još više", poručio je Karlo i poklonio joj bijelu ružu. Kaja nije skrivila oduševljenje: "Ovo je samo potvrda da osjećamo isto."

Nuša se ispričala Anastasiji

U potezu koji je iznenadio mnoge, Nuša je odlučila prekinuti krug ogovaranja i pristupiti Anastasiji kojoj je govorila iza leđa. "Došla sam ti reći da sam jučer baš ružno pričala o tebi", započela je hrabro, objašnjavajući kako joj je sada zbog toga neugodno. Priznala je da njezin prvotni dojam nije bio loš, ali da je dopustila da tuđa mišljenja oblikuju njezino.

Karlo i Kaja na spoju otkrili svoje teške životne priče

Spoj Karla i Kaje u showu 'Gospodin Savršeni' otišao je u neočekivano dubokom i osobnom smjeru, otkrivajući da se iza osmijeha kandidata kriju teške životne priče i čvrsto izgrađeni stavovi o ljubavi i odanosti.

Karlo podigao Nušu u naručje

Nuša i Karlo su na snimanju imali posebne trenutke. Karlo ju je podigao u naručje, a njih dvoje nisu prestali smijati i zadirkivati se, što je izazvalo iskrene osmijehe i stvorilo opuštenu atmosferu. Činilo se kao da je njihov trenutak jedinstven, a međusobna kemija bila očita. S druge strane, Anastasia je ostala sa strane, distancirana i povučena. "Ne smatram se osobom koja se nameće, pa mi je bilo teško u ovoj situaciji. Nije to bilo kao da sam osjećala ljubomoru, već mislim da su druge djevojke opuštenije i bolje se snalaze u ovakvim trenucima", rekla je Anastasija, govoreći o tome kako je doživjela dinamiku snimanja.

Anastasia otvorila dušu Karlu

Tijekom njihovog razgovora, Anastasia je hrabro priznala ono što je muči. "Malo se bojim da nisi tu, možda iz nekih krivih namjera", povjerila se Karlu, objašnjavajući da je upravo taj strah razlog njezine povremene povučenosti. Dodatno je objasnila svoju unutarnju borbu, priznavši da joj je potrebna sigurnost. "Ja sam tip cure koja jednostavno voli potvrdu. To je možda moja jedina mana jer konstantno tražim potvrdu", rekla je Anastasia. Karlo je njezinu iskrenost dočekao s razumijevanjem, rekavši kako mu je to "slatko" jer pokazuje da joj je uistinu stalo. No, unatoč njegovim toplim riječima, temeljna sumnja je ostala visjeti u zraku.

