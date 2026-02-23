Najburniji odlazak sezone! Iva napustila show: 'Ne bih mu orah iz ruke uzela, a ne ružu'

Spoj koji je trebao donijeti odgovore i razjasniti emocije pretvorio se u pravu dramu s teškim optužbama i jednim od najburnijih odlazaka u showu 'Gospodin Savršeni'

Karlo je odlučio suočiti Ivu sumnjama koje su ga mučile već danima, no nije mogao ni slutiti da će njegov potez izazvati eksploziju koja je rezultirala Ivinim demonstrativnim napuštanjem spoja. Sukob je eskalirao do točke u kojoj su pale teške riječi, a Iva je na kraju poručila kako Karlo za nju nije "savršeni", već nešto sasvim suprotno.

Pitanje koje je zapalilo vatru

Karlo je na spoj pozvao Ivu i Anastasiju, dvije djevojke koje su se od početka isticale kao jedne od najupornijih u borbi za njegovu naklonost. Ipak, umjesto romantičnih trenutaka, dočekao ih je hladan tuš. Karlo je priznao kako se u njemu nakupila sumnja i kako od nekih djevojaka ne dobiva dojam da su u show ušle iskrenih namjera. Zbog toga je odlučio postaviti direktno pitanje: "Zašto ste tu?"

icon-expand Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Taj potez posebno je pogodio Ivu, koja je smatrala da su upravo ona i Anastasia uložile najviše truda da mu pokažu svoju iskrenost. "Ja mislim da si ti pozvao krive osobe na ovaj spoj za to pitanje", odgovorila mu je, vidno povrijeđena. Objasnila je kako u vili ima djevojaka čije bi motive trebao preispitati, a ne njih dvije koje su se "po svakom smislu borile i bile iskrene". Njezin odgovor, međutim, Karlu nije bio dovoljan, čime je samo otvorio put prema neizbježnom sukobu.

'Razočaranje, povrijeđenost i omalovažavanje'

Kako je razgovor odmicao, Ivine su emocije postajale sve snažnije. Osjećala se, kako je sama rekla, "povrijeđeno, razočarano i omalovažavano u potpunosti". Nije mogla prihvatiti da je Karlo, nakon svega što je prošla kako bi mu se približila, sada dovodi u pitanje njezine temeljne motive.

icon-expand Karlo i Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U jednom je trenutku odlučila prekinuti mučnu situaciju. Ustala je od stola, poručivši Karlu da ne želi sudjelovati u razgovoru u kojem on od nje pokušava "napraviti totalno pogrešnu osobu". Optužila ga je da svu negativnost prebacuje na nju i da se osjeća poniženo. "Ne želim da od mene praviš nešto što ja nisam. Vjeruj mi, krivi smjer, krive ličnosti", rekla mu je odlučno.

Konačni obračun i odlazak uz teške riječi

Iako je Karlo pokušao smiriti situaciju i pozvati je da se vrati za stol, Iva je bila nepokolebljiva. "Ne želim uopće ovakav razgovor", ponavljala je, odbijajući daljnju komunikaciju. Njezina reakcija za Karla je bila kap koja je prelila čašu. Shvativši da ne mogu pronaći zajednički jezik, donio je konačnu odluku. "Što se mene tiče, u ovom trenutku je ovo za tebe završeno", rekao joj je, čime je njezino sudjelovanje u showu službeno okončano.

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No, Iva nije otišla tiho. "Što se mene tiče, ovo je Gospodin Nesavršeni. Ne bih mu orah iz ruke uzela, a ne ružu", poručila je za kraj, dodavši kako se zapravo "izbacila sama".

