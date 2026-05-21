Najslađi prizor dana: Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zaspala, a psić Mile joj se ušuškao na ramenu

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' na svom je Instagram profilu podijelila preslatku fotografiju koja je raznježila pratitelje. Na fotografiji Kaja spokojno spava, dok joj se njihov psić Mile nježno ušuškao na ramenu, pokazujući koliko su povezani i nerazdvojni.

Podsjetimo, Karlo je u finalu RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' upravo Kaji dao svoju posljednju ružu, a čini se kako njihova ljubavna priča i dalje ide u ozbiljnom smjeru. Nakon zajedničkih putovanja, romantičnih objava i brojnih zajedničkih trenutaka, fanovi sve češće komentiraju kako djeluju zaljubljenije nego ikad.

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