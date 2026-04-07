Gospodin Savršeni

Najteži rastanak u 'Gospodinu Savršenom' dosad! 'Mi smo prošle kroz najveći teror ovdje'

U vili 'Gospodina Savršenog' zavladala je tišina pred veliko finale, a iza natjecateljica su mjeseci puni emocija, napetosti i neizvjesnosti. Kako se krug sužava, sve je manje mjesta za pogreške – i sve više prostora za teške oproštaje

07.04.2026 17:00

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri obilježio je rastanak dviju bliskih prijateljica. "Oprosti, ovo je ipak preteško. Dođi da te zagrlim", izgovorila je kroz suze jedna od njih, dok je druga pokušavala ostati snažna: "Samo budi hrabra. Nemoj sada plakati ispred njih."

Njihov odnos obilježio je njihovo cijelo iskustvo u showu, a snažne riječi na odlasku nisu prošle nezapaženo. "Mi smo prošle kroz najveći teror ovdje i mislim da smo ispale dosta hrabre", poručila je, dok je druga dodala: "Toliko toga sam prošla u ovoj emisiji, tako da kapa dole za mene."

Tko je morao napustiti show i kako su izgledali posljednji trenuci u vili?

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

Usudiš li se zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

gospodin savršeni 2026
