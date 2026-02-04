Najtiše, a najzapaženije - bijele ruže otišle su u prave ruke: 'To je samo potvrda da osjećamo isto'

Djevojke su počele pristizati u vilu i nije prošlo dugo počele su 'odmjeravati snage'. Kako ti se čine cure?" zanimalo je Anastasiju, a Jelena G. je bez ustručavanja rekla: Opasno" te dodala da oni koji su glasni nemaju baš puno samopouzdanja, aludirajući na Ivu koja je bila najglasnija među djevojkama

Kad su počele pričati detalje sa svojih spojeva, shvatile su da pričaju o dva različita muškarca i nastala je pomutnja! Koliko vas je bilo s Petrom, a koliko s Karlom?" redala su se pitanja jedna za drugim. Djevojke su nastavile pristizati, a čim bih ih ostale dočekale - odmah bi im pričale o dvojici Savršenih! Sviđa mi se što su dvojica jer onda i mi cure isto imamo pravo na izbor", zaključila je Manuela. Iva je od samog početka podbadala djevojke pod krinkom šale, a posebno joj se nije svidjela Anastasia, no sve su zaključile da ima puno 'temperamentnih karaktera'. Stigao je voditelj Marko Vargek, pozdravio djevojke i potvrdio im da se ove sezone bore za Karlovo i Petrovo srce! Kad su dolazili, izgledali su baš moćno, jako su lijepi i jedan i drugi", rekla je Iva, a i ostale djevojke bile su zadovoljne viđenim. Marko im je objasnio da su ove sezone - u timovima te da će na spojeve ići samo sa Savršenim u čijem su timu. Nemam ništa protiv", komentirala je Maša.

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Marko je objasnio i da će Petar i Karlo podijeliti po dvije bijele ruže - ruže prvog dojma i u drugom ciklusu ići će s po dvije djevojke na dvostruki spoj. Mislim da je svaka svakoj prijetnja, treba se to što prije očistiti, gužva mi je, neću imati prostora na bazenu za sunčanje", u istom tonu nastavila je Iva. Počeo je prvi cocktail party i Karlo i Petar su počeli se upoznavati malo bolje s djevojkama. Inače nemam tremu, ali sad je bilo pucanje po šavovima", iskren je bio Karlo i naglasio djevojkama da je spreman za ljubav i da je došao otvorenog srca. Ja vidim samo svoje cure", nadovezao se Petar i nastavio razgovarati sa svojim timom.

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Tijekom plesanja uz bazen Smiljana je zalila Petra i neke djevojke vodom i svi su zaključili da samo traži pažnju. Voda je osnovni sastojak ljudskog organizma tako da je to sve u svrhu jednog zdravog života", komentirala je Smiljana koja se nije imala namjeru ispričati. Karlo je prvo pozvao Mateu da popričaju nasamo i brzo joj je donio bijelu ružu dok se Petar odvojio s Tenom. Jako mi se sviđa što mogu biti opuštena s njim", rekla je Tena dok je Matea komentirala kako misli da je Karlu žao što joj nije dao odmah ružu na njihovu spoju pa se sad iskupio.

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dok su se dečki zaokupili spojevima, djevojke su iznosile svoje prve dojmove jedna o drugoj. Anastasia očito pred kamerama glumi, a on ako ne procijeni i ne vidi njezino pravo lice, onda je lud", rekla je Iva, a Nuša nastavila: Došla je tu igrati neku igricu, mislim da joj uopće nije do Karla, nego do pobjede i neke titule." Zapravo su joj djevojke najviše zamjerile jer im je rekla da joj je Karlo na spoju potvrdio da ostaje do kraja. Tu sam došla zbog njega, a ne zbog cura. Drago mi je imati dobar odnos s curama, ali moj je prioritet Karlo", objasnila je Anastasia. Karlo zvao i Nušu na razgovor dok je Petar otišao s Katarinom. Nuša je Gospodinu Savršenom poklonila vjenčano prstenje, što je njemu ipak bilo prerano, a svima ostalima prilično čudno.

icon-expand Karlo i Anastasia FOTO: RTL

Petar je primijetio da je Monika dosta tiha pa ju je pozvao na razgovor, a iz sličnog razloga Karlo je pozvao Anastasiju jer je želio znati koliko je ona ozbiljna u ovome svemu. Monika je istaknula da joj je ugodno u Petrovu društvu, a on joj je zauzvrat donio bijelu ružu. Htio sam je malo bolje upoznati, želim da se malo više otvori i pokaže tko je ona", rekao je dok je Karlo otkrio da postoji neki potencijal između njega i Anastasije. Plašim se da ne udaljim Karla od sebe zbog svog karaktera", rekla je ona iskreno, a potom su se zagrlili.

icon-expand Monika i Petar FOTO: RTL

Smiljana se željela ispričati Petru zbog polijevanja vodom, no Katarinu je zasmetalo što se nije ispričala i ostalima koje je zalila. Petar na kraju nije otišao sa Smiljanom na razgovor, nego Jelenom M. koja je uvjerena da mu se sviđa. Mislim da osjeti koliko se poklapamo", rekla je i dobila ružu. Tena je pokušavala smiriti tenzije između djevojaka, no Smiljana je potom otjerala Katarinu od stola, a takvo je ponašanje najviše pogodilo Mariju. Potrebno je da netko bude malo inteligentniji da bi prepoznao taj moj humor i zavolio me", nije se dala smesti Smiljana.

icon-expand Karlo i Kaja FOTO: RTL

Kad se Karlo odvojio s Kajom, zaključio je da mu odgovara po svemu i dobila je bijelu ružu. Ovo je samo potvrda da osjećamo isto, da smo na istoj valnoj duljini", rekla je. Prvi cocktail party došao je kraju, a pred djevojkama i dečkima su novi uzbudljivi spojevi.