Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Nakon brojnih putovanja stigla i na Vir! Helena iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novu ljetnu destinaciju

Finalistica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Helena Batalija nastavlja uživati u ljetu, a nakon brojnih putovanja i atraktivnih destinacija sada je stigla na hrvatsku obalu

RTL.hr
11.08.2026 10:00

Helena je na Instagramu otkrila da se trenutačno nalazi na Viru. Nakon što je proteklih tjedana obilazila neke od najpoznatijih svjetskih destinacija, čini se kako je odlučila dio ljeta provesti i na Jadranu.

Njezino ljeto dosad je bilo ispunjeno putovanjima. Pratiteljima je pokazala kako uživa u San Franciscu, gdje je bodrila i hrvatsku reprezentaciju, a zatim je otputovala na Azurnu obalu, gdje je posjetila Èze Village, Monako i glamurozni Saint-Tropez.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Sada uživa u domaćem Jadranu

Nakon luksuznih marina, francuske rivijere i američkih gradova, Helena je promijenila kulisu i stigla na Vir. Otok je i ovog ljeta jedna od popularnih destinacija za odmor, a Helena je svojim pratiteljima kratkom objavom dala do znanja da je upravo ondje pronašla novu ljetnu bazu.

Čini se da joj putovanja još nisu dosadila, no ovoga puta nije morala ići daleko kako bi uživala u moru, suncu i ljetnoj atmosferi.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljeto za pamćenje

Helena je posljednjih mjeseci svojim objavama pokazala brojne različite strane ljeta - od elegantnih večernjih izdanja u Saint-Tropezu do opuštenih trenutaka na najpoznatijim europskim i američkim destinacijama.

Sada je na red stigao i hrvatski Jadran, a ostaje za vidjeti hoće li s Vira podijeliti još fotografija i pokazati kako provodi dane na otoku.

helena gospodin savršeni gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Sve zbog ega i preburne reakcije? Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako je spasila vezu s Petrom: 'Napravila sam grešku koju svi radimo'

Moglo bi te zanimati

Sve zbog ega i preburne reakcije? Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako je spasila vezu s Petrom: 'Napravila sam grešku koju svi radimo'

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' imaju razloga za brigu: Njihov Mile nije se osjećao dobro, oglasila se Kaja

Nakon susreta s Kajom i Karlom nastavile druženje: Antonela iz 'Gospodina Savršenog' prelijepa u Zadru

Kakva prirodna ljepotica! Preslatka Ana iz 'Gospodina Savršenog' očarala pratitelje

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' odgovarala na znatiželjna pitanja:: Otkrila gdje trenutno ljetuju s Karlom i čiji je apartman na Braču

Mali morski reunion: Pogledajte tko se sve pridružio Kaji i Karlu na kavi, ekipa iz 'Gospodina Savršenog' ponovno na okupu

Pročitaj na Net.hr
Stassie propustila rođendansku zabavu Kylie Jenner i pokrenula glasine o svađi
Ovo je novi dečko Maje Šuput? Pjevačica sjedila u krilu tetoviranog muškarca
Godina dana bez Gabi Novak: Prisjetite se njezina života, ljubavi, obitelji te bogate karijere
Shakira i Sofia Vergara poslale poruke podrške unesrećenima u potresu u Kolumbiji
Aleksandru Prijović i njezinog supruga odbili u restoranu na Hvaru, javila se i hostesa i pjevačica
Zlatni olimpijci kreću u 'Asia Express': 'Mi smo uigran dvojac'
Zvijezda 'Baywatcha' otvorila OnlyFans u 57. godini: 'Fanovi stalno traže fotografije stopala'
Zlatni olimpijci Nikša Kaleb i Goran Šprem kreću u najveću avanturu svojih života
Tko je Boris Vidović, Slovenac koji je zaludio Britanke u showu Love Island UK
Srpska pjevačica Breskvica prodaje vilu iz snova: Za raskošnu nekretninu traži čak 830.000 eura