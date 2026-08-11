Nakon brojnih putovanja stigla i na Vir! Helena iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novu ljetnu destinaciju

Finalistica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Helena Batalija nastavlja uživati u ljetu, a nakon brojnih putovanja i atraktivnih destinacija sada je stigla na hrvatsku obalu

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Helena je na Instagramu otkrila da se trenutačno nalazi na Viru. Nakon što je proteklih tjedana obilazila neke od najpoznatijih svjetskih destinacija, čini se kako je odlučila dio ljeta provesti i na Jadranu. Njezino ljeto dosad je bilo ispunjeno putovanjima. Pratiteljima je pokazala kako uživa u San Franciscu, gdje je bodrila i hrvatsku reprezentaciju, a zatim je otputovala na Azurnu obalu, gdje je posjetila Èze Village, Monako i glamurozni Saint-Tropez.

icon-expand Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Sada uživa u domaćem Jadranu

Nakon luksuznih marina, francuske rivijere i američkih gradova, Helena je promijenila kulisu i stigla na Vir. Otok je i ovog ljeta jedna od popularnih destinacija za odmor, a Helena je svojim pratiteljima kratkom objavom dala do znanja da je upravo ondje pronašla novu ljetnu bazu. Čini se da joj putovanja još nisu dosadila, no ovoga puta nije morala ići daleko kako bi uživala u moru, suncu i ljetnoj atmosferi.

icon-expand Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljeto za pamćenje