Nakon brojnih putovanja stigla i na Vir! Helena iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novu ljetnu destinaciju

Helena je na Instagramu otkrila da se trenutačno nalazi na Viru. Nakon što je proteklih tjedana obilazila neke od najpoznatijih svjetskih destinacija, čini se kako je odlučila dio ljeta provesti i na Jadranu.
Njezino ljeto dosad je bilo ispunjeno putovanjima. Pratiteljima je pokazala kako uživa u San Franciscu, gdje je bodrila i hrvatsku reprezentaciju, a zatim je otputovala na Azurnu obalu, gdje je posjetila Èze Village, Monako i glamurozni Saint-Tropez.
Sada uživa u domaćem Jadranu
Nakon luksuznih marina, francuske rivijere i američkih gradova, Helena je promijenila kulisu i stigla na Vir. Otok je i ovog ljeta jedna od popularnih destinacija za odmor, a Helena je svojim pratiteljima kratkom objavom dala do znanja da je upravo ondje pronašla novu ljetnu bazu.
Čini se da joj putovanja još nisu dosadila, no ovoga puta nije morala ići daleko kako bi uživala u moru, suncu i ljetnoj atmosferi.
Ljeto za pamćenje
Helena je posljednjih mjeseci svojim objavama pokazala brojne različite strane ljeta - od elegantnih večernjih izdanja u Saint-Tropezu do opuštenih trenutaka na najpoznatijim europskim i američkim destinacijama.
Sada je na red stigao i hrvatski Jadran, a ostaje za vidjeti hoće li s Vira podijeliti još fotografija i pokazati kako provodi dane na otoku.