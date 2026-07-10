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Gospodin Savršeni

Nakon Dubaija i velike životne promjene, Nuša iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u Ljubljani

Nakon što je nedavno otkrila da se iz Dubaija vratila u rodnu Sloveniju te priznala kako joj je posljednje razdoblje donijelo brojne promjene, Nuša Šebjanič, bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog', ponovno se javila svojim pratiteljima

RTL.hr
10.07.2026 10:00

Ovoga puta, Nuša je podijelila fotografiju snimljenu u Ljubljani, gdje je pozirala u ležernom, ali efektno kombiniranom izdanju. Plava kosa, upečatljiva šminka i crni čipkasti top bili su u prvom planu, a Nuša je još jednom pokazala besprijekoran modni stil po kojem je mnogi pamte još iz 'Gospodina Savršenog'.

Novi početak u Sloveniji

Podsjetimo, Nuša je nedavno iznenadila pratitelje viješću da je napustila Dubai i vratila se u Sloveniju. Tada je otkrila kako se u njezinu životu "puno toga izdogađalo" te najavila da će s pratiteljima podijeliti više detalja o razlozima povratka.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Iako zasad nije otkrila što je dovelo do te odluke, jasno je da uživa u novom poglavlju života, a posljednja objava iz Ljubljane pokazuje da se odlično snašla nakon povratka.

Podsjetimo, Nušu su gledatelji upoznali u petoj sezoni Gospodina Savršenog', gdje je privukla pažnju svojim samopouzdanjem i upečatljivim stilom, a i nakon završetka showa ostala je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz privatnog života i putovanja.

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