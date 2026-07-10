Nakon Dubaija i velike životne promjene, Nuša iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u Ljubljani

Ovoga puta, Nuša je podijelila fotografiju snimljenu u Ljubljani, gdje je pozirala u ležernom, ali efektno kombiniranom izdanju. Plava kosa, upečatljiva šminka i crni čipkasti top bili su u prvom planu, a Nuša je još jednom pokazala besprijekoran modni stil po kojem je mnogi pamte još iz 'Gospodina Savršenog' .

Podsjetimo, Nuša je nedavno iznenadila pratitelje viješću da je napustila Dubai i vratila se u Sloveniju. Tada je otkrila kako se u njezinu životu "puno toga izdogađalo" te najavila da će s pratiteljima podijeliti više detalja o razlozima povratka.

Iako zasad nije otkrila što je dovelo do te odluke, jasno je da uživa u novom poglavlju života, a posljednja objava iz Ljubljane pokazuje da se odlično snašla nakon povratka.

Podsjetimo, Nušu su gledatelji upoznali u petoj sezoni Gospodina Savršenog', gdje je privukla pažnju svojim samopouzdanjem i upečatljivim stilom, a i nakon završetka showa ostala je vrlo aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz privatnog života i putovanja.