Nakon estetskog zahvata javila se iz Turske: Soraya iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako se oporavlja

Na Instagramu je Soraya prvo objavila selfie iz Istanbula, gdje se nalazi, a potom je pokazala i kako izgleda šest dana nakon operacije. Pozirala je u crnom postoperativnom kompresijskom stezniku te uz fotografiju napisala: "Day 6 post operation", odnosno "Šesti dan nakon operacije". Označila je i kirurga te kliniku u kojoj je obavila zahvat.

Soraya je posljednjih dana otvoreno govorila o estetskoj operaciji, nakon što je ranije misterioznim objavama zaintrigirala pratitelje. Sada je i sama otkrila da se oporavlja od zahvata te pokazala kako izgleda dio procesa oporavka.