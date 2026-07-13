Nakon estetskog zahvata javila se iz Turske: Soraya iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako se oporavlja

Na Instagramu je Soraya prvo objavila selfie iz Istanbula, gdje se nalazi, a potom je pokazala i kako izgleda šest dana nakon operacije. Pozirala je u crnom postoperativnom kompresijskom stezniku te uz fotografiju napisala: "Day 6 post operation", odnosno "Šesti dan nakon operacije". Označila je i kirurga te kliniku u kojoj je obavila zahvat.
Soraya je posljednjih dana otvoreno govorila o estetskoj operaciji, nakon što je ranije misterioznim objavama zaintrigirala pratitelje. Sada je i sama otkrila da se oporavlja od zahvata te pokazala kako izgleda dio procesa oporavka.
Osim što je pratiteljima pokazala kako napreduje oporavak, Soraya je otkrila i kako slobodno vrijeme provodi istražujući Istanbul. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije iz šopinga, a posjetila je i jednu od poznatih istanbulskih džamija, odakle je objavila fotografiju na kojoj pozira ogrnuta maramom. Čini se da je vrijeme između kontrolnih pregleda iskoristila za upoznavanje grada u kojem je obavila estetski zahvat.
Podsjetimo, Sorayu su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'. Nakon završetka emisije ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i modne kombinacije, a posljednjih dana i iskustvo oporavka nakon estetskog zahvata.