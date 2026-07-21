Nakon operacije grudi vratila se u Zagreb: Soraya iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u novoj objavi

Nakon što je pratitelje vodila kroz oporavak nakon estetskog zahvata u Istanbulu, Soraya je pokazala kako izgleda danas

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Soraya Šimić, kandidatkinja pete sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', posljednjih je tjedana s pratiteljima otvoreno dijelila iskustvo povećanja grudi kojem se podvrgnula u Istanbulu. Od trenutka kada je najavila zahvat pa sve do prvih dana oporavka, nije skrivala kako cijeli proces izgleda, a priznala je i da bol nije bila nimalo bezazlena.

Nova objava nakon povratka

Sada se, čini se, vratila u Zagreb, a na društvenim mrežama objavila je novu fotografiju koja je odmah privukla pažnju njezinih pratitelja. Na selfieju pozira u jednostavnom bež topu, raspuštene duge crne kose i s besprijekornim make-upom. U prvi plan došao je njezin novi izgled, a mnogi su primijetili da Soraya izgleda odmorno, samouvjereno i blistavo nakon zahtjevnog razdoblja oporavka.

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Otvoreno progovorila o oporavku

Podsjetimo, Soraya je nakon operacije povećanja grudi iskreno pokazivala kako izgleda oporavak. Javila se iz bolnice, otkrila da joj je razina boli bila čak osam od deset te priznala da prvih nekoliko dana nije bilo nimalo lako. Kasnije je pratiteljima pokazala i kako izgleda šesti dan nakon zahvata, a cijelo je vrijeme nosila kompresijski grudnjak te naglašavala da želi prikazati realnu stranu estetske operacije, bez uljepšavanja.

icon-expand Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Najteži dio je iza nje