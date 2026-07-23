Nakon operacije povećanja grudi, Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novo izdanje u plavom badiću

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je bila na operaciji povećanja grudi, a s pratiteljima je na Instagram profilu podijelila svoj put. Sada je podijelila prekrasnu fotografiju u plavom badiću i pokazala koliko uživa u ljetu.

Inače, Marinela danas uspješno gradi karijeru na društvenim mrežama i vodi vlastiti beauty salon, a sa svojim pratiteljima redovito dijeli detalje iz privatnog i poslovnog života.

Podsjetimo, Marinela je u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog' stigla do superfinala u borbi za Šimino srce, no on je na kraju odabrao Vanju.