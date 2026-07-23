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Gospodin Savršeni

Nakon operacije povećanja grudi, Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novo izdanje u plavom badiću

Marinela Grljušić, koju je domaća publika upoznala u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', otvoreno je progovorila o estetskom zahvatu povećanja grudi kojem se nedavno podvrgnula

RTL.hr
23.07.2026 13:00

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je bila na operaciji povećanja grudi, a s pratiteljima je na Instagram profilu podijelila svoj put. Sada je podijelila prekrasnu fotografiju u plavom badiću i pokazala koliko uživa u ljetu.

Marinela, Gospodin Savršeni
Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Inače, Marinela danas uspješno gradi karijeru na društvenim mrežama i vodi vlastiti beauty salon, a sa svojim pratiteljima redovito dijeli detalje iz privatnog i poslovnog života.

Podsjetimo, Marinela je u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog' stigla do superfinala u borbi za Šimino srce, no on je na kraju odabrao Vanju.

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