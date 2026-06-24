Nakon pobjede Vatrenih javila se iz Toronta! Helena iz 'Gospodina Savršenog' u dresu Hrvatske ukrala svu pažnju

Nakon što je uživo pratila pobjedu hrvatske reprezentacije protiv Paname u Torontu, Helena iz Gospodina Savršenog' javila se novim fotografijama iz Kanade. Atraktivna plavuša pokazala je kako je izgledao njezin navijački dan, a pratitelji su odmah primijetili da je, osim navijačkog duha, ponovno pokazala i besprijekoran stil.

Helena je pozirala u hrvatskom dresu, koji je kombinirala sa sunčanim naočalama i modnim dodacima, a cijeli outfit upotpunila je osmijehom koji nije skidala s lica. Na fotografijama se vidi kako uživa u atmosferi Toronta, grada koji je ovih dana okupio brojne hrvatske navijače.

Posebno je dirnulo pratitelje što je ovu navijačku avanturu podijelila sa svojom majkom, s kojom je otputovala u Kanadu kako bi zajedno bodrile Vatrene.