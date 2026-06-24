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Gospodin Savršeni

Nakon pobjede Vatrenih javila se iz Toronta! Helena iz 'Gospodina Savršenog' u dresu Hrvatske ukrala svu pažnju

Finalistica popularnog showa bodrila je Hrvatsku u Kanadi, a nakon velike pobjede podijelila je fotografije koje su oduševile pratitelje

RTL.hr
24.06.2026 09:45

Nakon što je uživo pratila pobjedu hrvatske reprezentacije protiv Paname u Torontu, Helena iz Gospodina Savršenog' javila se novim fotografijama iz Kanade. Atraktivna plavuša pokazala je kako je izgledao njezin navijački dan, a pratitelji su odmah primijetili da je, osim navijačkog duha, ponovno pokazala i besprijekoran stil.

U dresu Hrvatske zablistala u Torontu

Helena je pozirala u hrvatskom dresu, koji je kombinirala sa sunčanim naočalama i modnim dodacima, a cijeli outfit upotpunila je osmijehom koji nije skidala s lica. Na fotografijama se vidi kako uživa u atmosferi Toronta, grada koji je ovih dana okupio brojne hrvatske navijače.

Posebno je dirnulo pratitelje što je ovu navijačku avanturu podijelila sa svojom majkom, s kojom je otputovala u Kanadu kako bi zajedno bodrile Vatrene.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Atraktivna plavuša ponovno privukla poglede

Finalistica Gospodina Savršenog' još je jednom pokazala zašto je jedna od najzapaženijih kandidatkinja posljednje sezone showa. Elegantna, nasmijana i uvijek dotjerana, Helena je i ovog puta privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od finala showa do navijačke euforije

Podsjetimo, Helena je u posljednjoj sezoni Gospodina Savršenog' stigla do samog finala, gdje je Karlo Godec ipak odabrao Kaju Casar. Ipak, Helena je nakon showa nastavila graditi svoju publiku na društvenim mrežama te redovito dijeli detalje sa svojih putovanja, druženja i novih avantura.

Nakon Bangkoka, Pariza i sada Toronta, čini se da za Helenu nema stajanja, a fotografije iz Kanade pokazuju da je navijački spektakl pretvorila u uspomenu koju će dugo pamtiti.

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