Nakon pobjede Vatrenih javila se iz Toronta! Helena iz 'Gospodina Savršenog' u dresu Hrvatske ukrala svu pažnju

Nakon što je uživo pratila pobjedu hrvatske reprezentacije protiv Paname u Torontu, Helena iz Gospodina Savršenog' javila se novim fotografijama iz Kanade. Atraktivna plavuša pokazala je kako je izgledao njezin navijački dan, a pratitelji su odmah primijetili da je, osim navijačkog duha, ponovno pokazala i besprijekoran stil.
U dresu Hrvatske zablistala u Torontu
Helena je pozirala u hrvatskom dresu, koji je kombinirala sa sunčanim naočalama i modnim dodacima, a cijeli outfit upotpunila je osmijehom koji nije skidala s lica. Na fotografijama se vidi kako uživa u atmosferi Toronta, grada koji je ovih dana okupio brojne hrvatske navijače.
Posebno je dirnulo pratitelje što je ovu navijačku avanturu podijelila sa svojom majkom, s kojom je otputovala u Kanadu kako bi zajedno bodrile Vatrene.
Atraktivna plavuša ponovno privukla poglede
Finalistica Gospodina Savršenog' još je jednom pokazala zašto je jedna od najzapaženijih kandidatkinja posljednje sezone showa. Elegantna, nasmijana i uvijek dotjerana, Helena je i ovog puta privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.
Od finala showa do navijačke euforije
Podsjetimo, Helena je u posljednjoj sezoni Gospodina Savršenog' stigla do samog finala, gdje je Karlo Godec ipak odabrao Kaju Casar. Ipak, Helena je nakon showa nastavila graditi svoju publiku na društvenim mrežama te redovito dijeli detalje sa svojih putovanja, druženja i novih avantura.
Nakon Bangkoka, Pariza i sada Toronta, čini se da za Helenu nema stajanja, a fotografije iz Kanade pokazuju da je navijački spektakl pretvorila u uspomenu koju će dugo pamtiti.