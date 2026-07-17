Nakon prekida s Anastasijom, Petar pokazao što je promijenio u svom životu

Petar Rašić i Anastasia Kaleb, poznati iz posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', posljednjih su dana ponovno privukli pažnju javnosti. Nagađanja o kraju njihove veze pojavila su se nakon promjena na društvenim mrežama. Petar je s Instagrama uklonio njihove zajedničke fotografije, dok je Anastasia nakratko ugasila profil, a potom ga ponovno aktivirala.
Glasine o prekidu ubrzo su potvrđene. Anastasia je izjavila da je upravo ona donijela odluku o kraju veze, ali nije željela otkrivati detalje. Poručila je tek da je narušeno ono što smatra temeljem svakog odnosa te Petru poželjela sve najbolje.
Posvetio se zdravijim navikama
Petar se o prekidu zasad nije javno oglasio, no njegove objave daju naslutiti da se okrenuo treninzima i zdravijem načinu života. Nakon fotografija iz teretane, pratiteljima je pokazao i košaricu punu zdravih namirnica.
Ne sjećam se kad sam posljednji put uzeo samo zdrave namirnice", napisao je uz fotografiju na Instagram Storyju.
Čini se da se nakon završetka ljubavne priče odlučio usredotočiti na sebe, prehranu i fizičku aktivnost.
Podsjetimo, Petar je u finalu showa svoju posljednju ružu uručio upravo Anastasiji. Nakon završnog spoja djelovalo je da su spremni zajedno nastaviti vezu i izvan emisije, no njihov je odnos ipak potrajao znatno kraće nego što su mnogi očekivali.