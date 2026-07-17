Nakon prekida s Anastasijom, Petar pokazao što je promijenio u svom životu

Dok se Petar još nije javno osvrnuo na prekid, njegove posljednje objave na društvenim mrežama pokazuju da nastavlja sa svakodnevicom i sve više pažnje posvećuje sebi

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Petar Rašić i Anastasia Kaleb, poznati iz posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', posljednjih su dana ponovno privukli pažnju javnosti. Nagađanja o kraju njihove veze pojavila su se nakon promjena na društvenim mrežama. Petar je s Instagrama uklonio njihove zajedničke fotografije, dok je Anastasia nakratko ugasila profil, a potom ga ponovno aktivirala.

icon-expand Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Glasine o prekidu ubrzo su potvrđene. Anastasia je izjavila da je upravo ona donijela odluku o kraju veze, ali nije željela otkrivati detalje. Poručila je tek da je narušeno ono što smatra temeljem svakog odnosa te Petru poželjela sve najbolje.

Posvetio se zdravijim navikama

Petar se o prekidu zasad nije javno oglasio, no njegove objave daju naslutiti da se okrenuo treninzima i zdravijem načinu života. Nakon fotografija iz teretane, pratiteljima je pokazao i košaricu punu zdravih namirnica. Ne sjećam se kad sam posljednji put uzeo samo zdrave namirnice", napisao je uz fotografiju na Instagram Storyju.

icon-expand Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram