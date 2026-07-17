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Gospodin Savršeni

Nakon prekida s Anastasijom, Petar pokazao što je promijenio u svom životu

Dok se Petar još nije javno osvrnuo na prekid, njegove posljednje objave na društvenim mrežama pokazuju da nastavlja sa svakodnevicom i sve više pažnje posvećuje sebi

RTL.hr
17.07.2026 12:00

Petar Rašić i Anastasia Kaleb, poznati iz posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', posljednjih su dana ponovno privukli pažnju javnosti. Nagađanja o kraju njihove veze pojavila su se nakon promjena na društvenim mrežama. Petar je s Instagrama uklonio njihove zajedničke fotografije, dok je Anastasia nakratko ugasila profil, a potom ga ponovno aktivirala.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Glasine o prekidu ubrzo su potvrđene. Anastasia je izjavila da je upravo ona donijela odluku o kraju veze, ali nije željela otkrivati detalje. Poručila je tek da je narušeno ono što smatra temeljem svakog odnosa te Petru poželjela sve najbolje.

Posvetio se zdravijim navikama

Petar se o prekidu zasad nije javno oglasio, no njegove objave daju naslutiti da se okrenuo treninzima i zdravijem načinu života. Nakon fotografija iz teretane, pratiteljima je pokazao i košaricu punu zdravih namirnica.

Ne sjećam se kad sam posljednji put uzeo samo zdrave namirnice", napisao je uz fotografiju na Instagram Storyju.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Čini se da se nakon završetka ljubavne priče odlučio usredotočiti na sebe, prehranu i fizičku aktivnost.

Podsjetimo, Petar je u finalu showa svoju posljednju ružu uručio upravo Anastasiji. Nakon završnog spoja djelovalo je da su spremni zajedno nastaviti vezu i izvan emisije, no njihov je odnos ipak potrajao znatno kraće nego što su mnogi očekivali.

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