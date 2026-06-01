Nakon prekida s Majom Šuput, Šime viđen s bivšom kandidatkinjom 'Gospodina Savršenog' Mijom

Mia je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sa Šimom nastalu tijekom večernjeg izlaska. Uz objavu je dodala i ružičasto srce, što je odmah potaknulo brojne reakcije i nagađanja među pratiteljima.

Podsjetimo, odnos Mije Miškulin i Šime Eleza razvijao se u showu 'Gospodin Savršeni'. Mia je od početka pokazivala simpatije prema Šimi, a svoju odlučnost dokazala je kada je iskoristila "crnu ružu" da prekine njegov spoj s Ninom. "Mislim da je nakon pet minuta zaboravio na Ninu i da je to naš spoj", samouvjereno je izjavila tada, šokiravši i Šimu i druge djevojke. Taj potez definirao joj je put.