Gospodin Savršeni

Nakon prekida s Majom Šuput, Šime viđen s bivšom kandidatkinjom 'Gospodina Savršenog' Mijom

Gospodin Savršeni četvrte sezone Šime Elez i bivša kandidatkinja Mia Miškulin privukli su pažnju pratitelja zajedničkim druženjem tijekom vikenda

01.06.2026 13:00

Mia je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sa Šimom nastalu tijekom večernjeg izlaska. Uz objavu je dodala i ružičasto srce, što je odmah potaknulo brojne reakcije i nagađanja među pratiteljima.

Podsjetimo, odnos Mije Miškulin i Šime Eleza razvijao se u showu 'Gospodin Savršeni'. Mia je od početka pokazivala simpatije prema Šimi, a svoju odlučnost dokazala je kada je iskoristila "crnu ružu" da prekine njegov spoj s Ninom. "Mislim da je nakon pet minuta zaboravio na Ninu i da je to naš spoj", samouvjereno je izjavila tada, šokiravši i Šimu i druge djevojke. Taj potez definirao joj je put.

Šime i Mia, Gospodin Savršeni
Šime i Mia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Neočekivan kraj i prijateljstvo

Unatoč vidljivoj kemiji, Šime ju je eliminirao tik pred finale. "Trebao bih birati razum, ali vodim se srcem", zagonetno je najavio Šime pri donošenju odluke. Mia je ispadanje prihvatila emotivno, no bez gorčine, zahvalivši na tom iskustvu.

Iako nije osvojila njegovo srce, njihov se odnos nakon showa nastavio u prijateljskom tonu.

Inače, Šime je nakon showa bio u vezi s pjevačicom Majom Šuput, no par je prošlog tjedna otkrio da je vezi došao kraj.

