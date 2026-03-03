Nakon sedam godina još uvijek ne vjeruje: Monika iz 'Gospodina Savršenog' pokazala svoj rajski dom

Monika , jedno od najprepoznatljivijih lica nove sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni " , privlači veliku pažnju javnosti svojom borbom za srce ovogodišnjeg neženje. No, dok je gledatelji iz tjedna u tjedan prate kroz dramatične ceremonije ruža i romantične sastanke, njezin profil na Instagramu nudi uvid u jedan posve drugačiji svijet. Svojom posljednjom objavom, Monika je pratiteljima otvorila vrata svog privatnog raja i pokazala zašto je španjolski otok Mallorca mjesto koje već godinama s ponosom naziva svojim domom, daleko od svjetala reflektora i napetosti u vili.

Kompilacija fotografija koju je Monika podijelila sa svojim pratiteljima izgleda poput najljepše razglednice s Mediterana. Iako je danas poznata kao natjecateljica u potrazi za ljubavlju, Monikina životna priča mnogo je više od onoga što vidimo na ekranu. Ova Zagrepčanka je prije sedam godina donijela hrabru odluku i rodni grad zamijenila sunčanom Palma de Mallorcom.

Kako je i sama otkrila u medijskim istupima, ona je prava avanturistica koja ne bježi od izazova. Njezin aktivan stil života, koji uključuje redovite treninge, igranje tenisa i ronjenje, savršeno se uklopio u opušteni mediteranski mentalitet. Upravo ta njezina strast prema moru i prirodi vidljiva je u objavljenim fotografijama, koje prikazuju život ispunjen aktivnostima na otvorenom. Njezin ulazak u "Gospodina Savršenog" stoga predstavlja zanimljiv kontrast njezinoj svakodnevici. Dok se u showu bori za pažnju i pokazuje svoju ranjivu stranu, život u Španjolskoj otkriva neovisnu i odvažnu ženu koja je sama stvorila okruženje po svojoj mjeri. Iako je pronašla svoj raj na Balearima, Monika ne zaboravlja svoje korijene te je priznala kako bi joj idealan život bio onaj u kojem bi mogla provoditi vrijeme i u Hrvatskoj i u Španjolskoj, spajajući tako najbolje od oba svijeta.

