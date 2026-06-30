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Gospodin Savršeni

Nakon sretne vijesti o prinovi, Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala koliko blista u trudnoći

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa nedavno je otkrila sretnu vijest da sa suprugom očekuje prinovu, a novom objavom pokazala je da trudnoću nosi sa stilom

RTL.hr
30.06.2026 13:00

Ana Marjolović, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa Gospodin Savršeni', prije nekoliko mjeseci razveselila je pratitelje najljepšom viješću - ona i suprug čekaju svoje prvo dijete. Sretnu vijest ekskluzivno je podijelila za RTL.hr, otkrivši da je za trudnoću doznala svega nekoliko minuta prije svog 30. rođendana, čime joj se ostvarila velika životna želja.

Sada je ponovno privukla pažnju novom objavom na Instagramu, na kojoj je zablistala u elegantnom izdanju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Trudnoća joj odlično pristaje

Ana je pozirala na stepenicama u raskošnoj tamnoj haljini s bogatim slojevima tila i sjajnim detaljima. Kosu je podignula u elegantnu punđu, a cijeli je look upotpunila decentnim nakitom i glamuroznim make-upom.

Iako se trudnički trbuščić u ovoj modnoj kombinaciji ne ističe u prvom planu, mnogi su primijetili da bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog' doslovno blista. Uz fotografiju je kratko dodala ljubičasto srce i sjajne zvjezdice, a komplimenti pratitelja nisu izostali.

Ana, Gospodin Savršeni
Ana, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Najljepše životno razdoblje

Podsjetimo, Ana je nedavno za RTL.hr ispričala kako je za trudnoću saznala svega pet minuta prije ponoći, uoči svog 30. rođendana.

Otkrila je i da je riječ o želji koju je mjesecima priželjkivala te priznala kako bi, bude li dječak, voljela da nosi ime njezina pokojnog oca, što je dirnulo brojne pratitelje.

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