Nakon sretne vijesti o prinovi, Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala koliko blista u trudnoći

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa nedavno je otkrila sretnu vijest da sa suprugom očekuje prinovu, a novom objavom pokazala je da trudnoću nosi sa stilom

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Ana Marjolović, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa Gospodin Savršeni', prije nekoliko mjeseci razveselila je pratitelje najljepšom viješću - ona i suprug čekaju svoje prvo dijete. Sretnu vijest ekskluzivno je podijelila za RTL.hr, otkrivši da je za trudnoću doznala svega nekoliko minuta prije svog 30. rođendana, čime joj se ostvarila velika životna želja. Sada je ponovno privukla pažnju novom objavom na Instagramu, na kojoj je zablistala u elegantnom izdanju.

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Trudnoća joj odlično pristaje

Ana je pozirala na stepenicama u raskošnoj tamnoj haljini s bogatim slojevima tila i sjajnim detaljima. Kosu je podignula u elegantnu punđu, a cijeli je look upotpunila decentnim nakitom i glamuroznim make-upom. Iako se trudnički trbuščić u ovoj modnoj kombinaciji ne ističe u prvom planu, mnogi su primijetili da bivša kandidatkinja Gospodina Savršenog' doslovno blista. Uz fotografiju je kratko dodala ljubičasto srce i sjajne zvjezdice, a komplimenti pratitelja nisu izostali.

icon-expand Ana, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Najljepše životno razdoblje