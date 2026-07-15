Nakon što je obrisao fotke s Anastasijom, Gospodin Savršeni Petar pokazao gdje je i što radi

Petar Rašić privukao je pažnju novom objavom na društvenim mrežama, i to nakon što su posljednjih dana krenule glasine o njegovu odnosu s Anastasijom Kaleb. Iako se nije izravno osvrnuo na nagađanja o prekidu, njegova objava stigla je u trenutku kada su njihovi pratitelji primijetili brojne promjene na njihovim profilima.
Nakon glasina o prekidu, Petar objavio fotografiju iz teretane
Petar je na Instagramu podijelio fotografiju iz teretane nakon treninga, a objava je ubrzo privukla pažnju pratitelja koji posljednjih dana prate svaki njihov potez.
Iako na fotografiji nije spomenuo Anastasiju niti komentirao glasine, mnogi su primijetili da se radi o njegovoj prvoj javnoj objavi nakon što je uklonio zajedničke fotografije s njom.
Anastasia deaktivirala profil, Petar uklonio zajedničke uspomene
Podsjetimo, sumnje u probleme u njihovu odnosu pojavile su se nakon niza promjena na društvenim mrežama.
Anastasia je deaktivirala svoj Instagram profil, dok je Petar sa svog profila uklonio fotografije na kojima je bio s njom.
Njihovi potezi odmah su pokrenuli lavinu komentara među pratiteljima koji su počeli nagađati da je njihovoj vezi došao kraj.
Ljubav su započeli pred kamerama
Anastasia i Petar pažnju javnosti privukli su sudjelovanjem u showu 'Gospodin Savršeni', a nakon završetka emisije odlučili su nastaviti svoju vezu i izvan kamera.
Njihov odnos pratitelji su mjesecima pratili na društvenim mrežama, zbog čega su i posljednje promjene na profilima odmah izazvale brojne reakcije.
Hoće li se par oglasiti i otkriti što se zaista događa, tek ostaje vidjeti.