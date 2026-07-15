Nakon što je obrisao fotke s Anastasijom, Gospodin Savršeni Petar pokazao gdje je i što radi

Petar Rašić oglasio se na društvenim mrežama nakon što su posljednjih dana krenule glasine o njegovu prekidu s Anastasijom Kaleb. Dok javnost i dalje nagađa što se događa između para koji se upoznao u showu 'Gospodin Savršeni', Petar je objavio novu fotografiju iz teretane

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Petar Rašić privukao je pažnju novom objavom na društvenim mrežama, i to nakon što su posljednjih dana krenule glasine o njegovu odnosu s Anastasijom Kaleb. Iako se nije izravno osvrnuo na nagađanja o prekidu, njegova objava stigla je u trenutku kada su njihovi pratitelji primijetili brojne promjene na njihovim profilima.

Nakon glasina o prekidu, Petar objavio fotografiju iz teretane

Petar je na Instagramu podijelio fotografiju iz teretane nakon treninga, a objava je ubrzo privukla pažnju pratitelja koji posljednjih dana prate svaki njihov potez. Iako na fotografiji nije spomenuo Anastasiju niti komentirao glasine, mnogi su primijetili da se radi o njegovoj prvoj javnoj objavi nakon što je uklonio zajedničke fotografije s njom.

icon-expand Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Anastasia deaktivirala profil, Petar uklonio zajedničke uspomene

Podsjetimo, sumnje u probleme u njihovu odnosu pojavile su se nakon niza promjena na društvenim mrežama. Anastasia je deaktivirala svoj Instagram profil, dok je Petar sa svog profila uklonio fotografije na kojima je bio s njom. Njihovi potezi odmah su pokrenuli lavinu komentara među pratiteljima koji su počeli nagađati da je njihovoj vezi došao kraj.

icon-expand Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav su započeli pred kamerama