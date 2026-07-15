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Gospodin Savršeni

Nakon što je obrisao fotke s Anastasijom, Gospodin Savršeni Petar pokazao gdje je i što radi

Petar Rašić oglasio se na društvenim mrežama nakon što su posljednjih dana krenule glasine o njegovu prekidu s Anastasijom Kaleb. Dok javnost i dalje nagađa što se događa između para koji se upoznao u showu 'Gospodin Savršeni', Petar je objavio novu fotografiju iz teretane

RTL.hr
15.07.2026 15:25

Petar Rašić privukao je pažnju novom objavom na društvenim mrežama, i to nakon što su posljednjih dana krenule glasine o njegovu odnosu s Anastasijom Kaleb. Iako se nije izravno osvrnuo na nagađanja o prekidu, njegova objava stigla je u trenutku kada su njihovi pratitelji primijetili brojne promjene na njihovim profilima.

Nakon glasina o prekidu, Petar objavio fotografiju iz teretane

Petar je na Instagramu podijelio fotografiju iz teretane nakon treninga, a objava je ubrzo privukla pažnju pratitelja koji posljednjih dana prate svaki njihov potez.

Iako na fotografiji nije spomenuo Anastasiju niti komentirao glasine, mnogi su primijetili da se radi o njegovoj prvoj javnoj objavi nakon što je uklonio zajedničke fotografije s njom.

Petar, Gospodin Savršeni
Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Anastasia deaktivirala profil, Petar uklonio zajedničke uspomene

Podsjetimo, sumnje u probleme u njihovu odnosu pojavile su se nakon niza promjena na društvenim mrežama.

Anastasia je deaktivirala svoj Instagram profil, dok je Petar sa svog profila uklonio fotografije na kojima je bio s njom.

Njihovi potezi odmah su pokrenuli lavinu komentara među pratiteljima koji su počeli nagađati da je njihovoj vezi došao kraj.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav su započeli pred kamerama

Anastasia i Petar pažnju javnosti privukli su sudjelovanjem u showu 'Gospodin Savršeni', a nakon završetka emisije odlučili su nastaviti svoju vezu i izvan kamera.

Njihov odnos pratitelji su mjesecima pratili na društvenim mrežama, zbog čega su i posljednje promjene na profilima odmah izazvale brojne reakcije.

Hoće li se par oglasiti i otkriti što se zaista događa, tek ostaje vidjeti.

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