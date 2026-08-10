Nakon susreta s Kajom i Karlom nastavile druženje: Antonela iz 'Gospodina Savršenog' prelijepa u Zadru

Nakon što se tijekom dana u Zadru Antonela družila s kolegama iz showa, Karlom Godecom i Kajom Casar, ljetnu večer provela je u ništa manje posebnom društvu.

Antonela je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s večere u jednoj od šarmantnih zadarskih ulica, točnije u Ulici Špire Brusine. Za noćni izlazak odabrala je elegantnu bijelu bluzu s dubljim izrezom, dok je cjelokupni stajling upotpunila diskretnim nakitom i elegantnom torbicom s biserima.

Lijepa kandidatkinja na večeri je uživala u društvu svoje bliske prijateljice i kolegice iz showa, Maje Golubović. Maja je tu fotografiju preuzela i podijelila na svom profilu uz kratku, ali punu ljubavi poruku:

"Lutka moja"

Djevojke su tako nastavile uživati u zadarskoj noći nakon što su ranije tog dana organizirale mali morski reunion s Kajom i Karlom koji su skoknuli s Vira samo kako bi ih vidjeli. Sudeći po osmijesima i odličnom raspoloženju, ljeto na Jadranu za ovu ekipu prolazi u najboljem mogućem tonu.