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Gospodin Savršeni

Nakon susreta s Kajom i Karlom nastavile druženje: Antonela iz 'Gospodina Savršenog' prelijepa u Zadru

Ljetne večeri u Dalmaciji stvorene su za opuštanje, dobro vino i ugodne razgovore na kamenim ulicama, a to jako dobro zna i atraktivna Antonela, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
10.08.2026 22:00

Nakon što se tijekom dana u Zadru Antonela družila s kolegama iz showa, Karlom Godecom i Kajom Casar, ljetnu večer provela je u ništa manje posebnom društvu.

Elegantno izdanje i bezvremenski hit u pozadini

Antonela je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s večere u jednoj od šarmantnih zadarskih ulica, točnije u Ulici Špire Brusine. Za noćni izlazak odabrala je elegantnu bijelu bluzu s dubljim izrezom, dok je cjelokupni stajling upotpunila diskretnim nakitom i elegantnom torbicom s biserima.

Antonela, Gospodin Savršeni
Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Slatka poruka od Maje

Lijepa kandidatkinja na večeri je uživala u društvu svoje bliske prijateljice i kolegice iz showa, Maje Golubović. Maja je tu fotografiju preuzela i podijelila na svom profilu uz kratku, ali punu ljubavi poruku:

"Lutka moja"

Djevojke su tako nastavile uživati u zadarskoj noći nakon što su ranije tog dana organizirale mali morski reunion s Kajom i Karlom koji su skoknuli s Vira samo kako bi ih vidjeli. Sudeći po osmijesima i odličnom raspoloženju, ljeto na Jadranu za ovu ekipu prolazi u najboljem mogućem tonu.

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