Nakon tužnog priznanja Laura iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila pratitelje: 'Sve što kažem ionako je već legendarno'

Inače, Laura je nedavno otvorila je dušu na društvenim mrežama.

"Iskreno ću podijeliti s vama što me muči u zadnje vrijeme, a to je usamljenost i ta neka emotivna neispunjenost. Jedino kad se dobro osjećam je kad nešto radim, kao produktivna sam i to je to, ali na kraju dana dođem sama u stan u kojem sam. Znači, sama sam kao pas i ok, lijepo je imati svoj mir, da, ali je li nužno da ja koja se obožavam maziti, gledati film s dečkom. Znači, jednostavno se maziti, ja sam lover girl, volim maziti. Ja sam emotivna Bikica koja voli fizički dodir. Za čije ja grijehe plaćam? Zašto ja moram biti usamljena? Zašto ja nakon napornog radnog dana, na primjer navečer, nemam samo nekog da ga zagrlim. To je cijeli smisao", ispričala je u dijelu videa.