Nakon veselja – hladan tuš! Romantični spojevi završit će preokretom: 'Nadam se da se neće ponoviti!'

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' tek je počela, a već prve epizode pokazuju kako na dramu, obrate i neočekivane situacije gledatelji neće morati dugo čekati

Djevojke su ušle u vilu, prvi cocktail-party prošao je itekako burno. Novo jutro u vili donosi nastavak tenzija. Rijetko tko želi popustiti i priznati krivicu. Nuša je razmislila o svojim postupcima i želi se ispričati Anastasiji. Hoće li dvije djevojke pronaći zajednički jezik?

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No u vili ima još neporavnatih računa pa djevojke moraju dobro razmisliti žele li od početka biti u klanovima ili je pored sebe dobro imati poneku saveznicu. Prvo pismo koje stiže u vilu zaintrigirat će sve. Četiri djevojke u početnoj su prednosti pred ostalima i čekaju ih novi spojevi.

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iako shvaćaju da imaju veliku priliku, ipak neće biti posve zadovoljne kad shvate o čemu se radi. Radije bih da je drugačije", čuje se u vili. U Karlovu i Petrovu društvu, na spojevima neće nedostajati priznanja, smijeha ali i skrivenih pogleda, no kraj večeri donosi preokret!

icon-expand Jelena M., Gospodin Savršeni FOTO: RTL