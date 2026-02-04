Emisije
Gospodin Savršeni

Nakon veselja – hladan tuš! Romantični spojevi završit će preokretom: 'Nadam se da se neće ponoviti!'

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' tek je počela, a već prve epizode pokazuju kako na dramu, obrate i neočekivane situacije gledatelji neće morati dugo čekati

RTL.hr
04.02.2026 14:50

Djevojke su ušle u vilu, prvi cocktail-party prošao je itekako burno. Novo jutro u vili donosi nastavak tenzija. Rijetko tko želi popustiti i priznati krivicu.

Nuša je razmislila o svojim postupcima i želi se ispričati Anastasiji. Hoće li dvije djevojke pronaći zajednički jezik?

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No u vili ima još neporavnatih računa pa djevojke moraju dobro razmisliti žele li od početka biti u klanovima ili je pored sebe dobro imati poneku saveznicu.

Prvo pismo koje stiže u vilu zaintrigirat će sve. Četiri djevojke u početnoj su prednosti pred ostalima i čekaju ih novi spojevi.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iako shvaćaju da imaju veliku priliku, ipak neće biti posve zadovoljne kad shvate o čemu se radi.

Radije bih da je drugačije", čuje se u vili.

U Karlovu i Petrovu društvu, na spojevima neće nedostajati priznanja, smijeha ali i skrivenih pogleda, no kraj večeri donosi preokret!

Jelena M., Gospodin Savršeni
Jelena M., Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Neugodno iskustvo, nadam se da se neće ponoviti nikad", poručit će jedna dama nakon neočekivanog razvoja događaja koji uključuje njezinu suparnicu.

Kome će se sreća na kraju dana ipak osmjehnuti i donijeti novu ružu? Sve to pokazat će nova uzbudljiva epizoda 'Gospodina Savršenog' večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
