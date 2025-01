Napeto na ceremoniji, Franka je prva djevojka koja napušta show: 'Ne vidim žar, ne vidim da su tu zbog njega'

"Činilo mi se da nekim licima nije bilo baš drago što sam ušla s ružom, i to je skroz OK. To mi je super, ja to volim, ljubomoru, onda mi proradi pozitivan inat", komentirala je Marinela po povratku u kuću.

Uslijedio je novi cocktail-party. I dok su neke bile puno opuštenije, neke je i dalje mučila ljubomora.

Sarah, Maja Š. i Marina odvojile su se od ostalih kako bi komentirale. Marinu je mučilo što ima osjećaj da joj ne dozvoljavaju da se druži i s ostalima: "Malo me strah da ću biti izostavljena... Imala sam osjećaj da moram birati između njih i nekog drugog".

Stigao je i Šime te se odvojio sa slavljenicom Majom G. "Rođendan je tu nešto usputno, jedan na jedan dobila bi svakako", poručio je Šime pa Maji dodijelio i ružu koja je spašava od ispadanja.