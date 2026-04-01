Napetost na gusarskoj zabavi! Smiljanin potez izazvao nelagodu, a Petrova reakcija iznenadila sve

Iako se od tematske zabave očekivala dobra energija, jedna od djevojaka opisala je atmosferu kao "malo sporiju" i "čudnu". U takvom okruženju, Petar je odlučio pozvati jednu djevojku na kratki razgovor nasamo, a njegov je odabir pao na Smiljanu . Njezin prvi komentar na poziv bio je pomalo sarkastičan. "Pa ako već moram, idem", rekla je, da bi odmah dodala: "Šalim se".

Prema riječima ostalih djevojaka, Smiljana je tijekom zabave odlučila preuzeti inicijativu na vrlo osebujan način. Njezin ples ispred svih protumačen je kao jasan pokušaj privlačenja pažnje, što je kod mnogih izazvalo osjećaj nelagode. "Smiljana je uvijek ista. Ona dosta voli pažnju", izjavile su cure, dodajući kako je njezin ples nije nimalo iznenadio. "To je ona."

Druge djevojke nisu bile toliko blage. Komentari su se kretali od zbunjenosti do otvorene kritike. "Ne mogu definirati uopće što je to. Ili se ona tako uvijek ponaša ili je to neka gluma. U svakom slučaju, nije lagodno". Čini se da je Smiljanina strategija stvorila upravo suprotan učinak od željenog, izazivajući tenzije umjesto simpatija. "Njezin pristup je definitivno pogrešan, onaj kojim ide, i jako loš. Neće dobro završiti", zaključila je Monika, izražavajući mišljenje koje dijele mnoge.

Dok je Smiljanino ponašanje izazivalo pomutnju, Petar je situaciji pristupio s iznenađujućom mirnoćom. Iako su neke djevojke smatrale da ga je Smiljana svojim ponašanjem povrijedila, on to nije pokazao. Njegova staložena reakcija postala je glavna tema razgovora nakon zabave.

"Da nije bio u ovoj cijeloj situaciji i da je to stvarni život, on bi vjerojatno malo drugačije reagirao i postavio bi se. Ali ovdje je htio ispasti, i ispao je, stvarno opet kulturan i spustio je loptu", analizirale su cure.

