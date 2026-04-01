Gospodin Savršeni

Napetost na gusarskoj zabavi! Smiljanin potez izazvao nelagodu, a Petrova reakcija iznenadila sve

Naizgled idilična gusarska zabava na brodu, osmišljena kao prilika za opuštanje i zbližavanje, pretvorila se u pozornicu za novu dramu. Dok se borba za naklonost Petra i Karla bliži vrhuncu, atmosfera u vili postaje sve napetija, a potezi pojedinih djevojaka izazivaju sve više komentara. U središtu posljednjih događanja našla se Smiljana, čije je ponašanje tijekom zabave potaknulo lavinu reakcija

RTL.hr
01.04.2026 22:15

Iako se od tematske zabave očekivala dobra energija, jedna od djevojaka opisala je atmosferu kao "malo sporiju" i "čudnu". U takvom okruženju, Petar je odlučio pozvati jednu djevojku na kratki razgovor nasamo, a njegov je odabir pao na Smiljanu. Njezin prvi komentar na poziv bio je pomalo sarkastičan. "Pa ako već moram, idem", rekla je, da bi odmah dodala: "Šalim se".

Ples za pažnju koji je podijelio djevojke

Prema riječima ostalih djevojaka, Smiljana je tijekom zabave odlučila preuzeti inicijativu na vrlo osebujan način. Njezin ples ispred svih protumačen je kao jasan pokušaj privlačenja pažnje, što je kod mnogih izazvalo osjećaj nelagode. "Smiljana je uvijek ista. Ona dosta voli pažnju", izjavile su cure, dodajući kako je njezin ples nije nimalo iznenadio. "To je ona."

Smiljana i Petar, Gospodin Savršeni
Smiljana i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Druge djevojke nisu bile toliko blage. Komentari su se kretali od zbunjenosti do otvorene kritike. "Ne mogu definirati uopće što je to. Ili se ona tako uvijek ponaša ili je to neka gluma. U svakom slučaju, nije lagodno". Čini se da je Smiljanina strategija stvorila upravo suprotan učinak od željenog, izazivajući tenzije umjesto simpatija. "Njezin pristup je definitivno pogrešan, onaj kojim ide, i jako loš. Neće dobro završiti", zaključila je Monika, izražavajući mišljenje koje dijele mnoge.

Petar je ponovno "spustio loptu"

Dok je Smiljanino ponašanje izazivalo pomutnju, Petar je situaciji pristupio s iznenađujućom mirnoćom. Iako su neke djevojke smatrale da ga je Smiljana svojim ponašanjem povrijedila, on to nije pokazao. Njegova staložena reakcija postala je glavna tema razgovora nakon zabave.

"Da nije bio u ovoj cijeloj situaciji i da je to stvarni život, on bi vjerojatno malo drugačije reagirao i postavio bi se. Ali ovdje je htio ispasti, i ispao je, stvarno opet kulturan i spustio je loptu", analizirale su cure.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

