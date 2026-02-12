Emisije
Gospodin Savršeni

Napetosti nakon ceremonije ruža! 'Mislim da će ona sljedeća kući. Njih dvoje mi nisu kompatibilni, ni fizički, ni mentalno'

Djevojke su u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' bile pod dojmom protekle ceremonije ruža

12.02.2026 09:00

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' atmosfera na ceremoniji ruža bila je napeta, a kandidatkinje nisu mogle obuzdati svoje reakcije.

Djevojke su nakon ceremonije komentirale koje su dvije djevojke posljednje ostale bez ruže, a jedna se posebno našla na meti komentara. "To mi je bilo očekivano, iskreno. Mislim da je ona sljedeća koja će otići i mislim da je toga donekle svjesna. Njih dvoje mi uopće nisu kompatibilni, ni fizički, ni mentalno", rekla je jedna kandidatkinja,

O kojoj djevojci je riječ ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'!

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
