Gospodin Savršeni

Napokon zajedno! Pobjednice Maida i Vanja iz 'Gospodina Savršenog' podijelile poseban trenutak

Nakon uzbudljive sezone i različitih životnih puteva, pobjednice Maida i Vanja poziraju zajedno

RTL.hr
19.08.2025 09:47

Pobjednice posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', Maida i Vanja, ponovno su se srele i oduševile pratitelje svojom zajedničkom fotografijom. Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, dok je Šimino srce osvojila Vanja. Od završetka showa obje uživaju u aktivnom i uzbudljivom ljetu. Vanja je prvo boravila u Splitu, zatim otputovala na Cres u društvu misterioznog muškarca, dok je Maida, velika zaljubljenica u putovanja, obišla Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila svjetski poznati festival Tomorrowland.

Maida i Vanja, Gospodin Savršeni
Maida i Vanja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Njihovo ponovno okupljanje mnogi vide kao još jedno od prijateljstava koje je proizašlo iz showa, a fanovi su posebno istaknuli koliko obje blistaju i koliko je lijepo vidjeti ih zajedno nakon svega što su prošle pred kamerama.

