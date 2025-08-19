Napokon zajedno! Pobjednice Maida i Vanja iz 'Gospodina Savršenog' podijelile poseban trenutak

Pobjednice posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni' , Maida i Vanja, ponovno su se srele i oduševile pratitelje svojom zajedničkom fotografijom. Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, dok je Šimino srce osvojila Vanja. Od završetka showa obje uživaju u aktivnom i uzbudljivom ljetu. Vanja je prvo boravila u Splitu, zatim otputovala na Cres u društvu misterioznog muškarca, dok je Maida, velika zaljubljenica u putovanja, obišla Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila svjetski poznati festival Tomorrowland.

Njihovo ponovno okupljanje mnogi vide kao još jedno od prijateljstava koje je proizašlo iz showa, a fanovi su posebno istaknuli koliko obje blistaju i koliko je lijepo vidjeti ih zajedno nakon svega što su prošle pred kamerama.

