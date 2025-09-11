Napokon znamo! Miloš iz 'Gospodina Savršenog' otkrio koliko je visok

Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog' konačno je otkrio koliko je visok i naravno nije razočarao. Na Instagramu je otkrio da je visok oko 195 centimetara što je sigurno razveselilo njegove fanove.

Podsjetimo, ljeto je Milošu, sudeći prema objavama, bilo itekako uzbudljivo. Neumorno je putovao obalom i pokazivao svoje avanture iz gotovo svakog kutka Hrvatske – od Vira, Opatije i Makarske, preko Pule i Splita, pa sve do Hvara i Brača.

Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.