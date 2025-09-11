Novosti
Gospodin Savršeni

Napokon znamo! Miloš iz 'Gospodina Savršenog' otkrio koliko je visok

Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je konačno otkrio koliko je visok

RTL
11.09.2025 09:58

Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog' konačno je otkrio koliko je visok i naravno nije razočarao. Na Instagramu je otkrio da je visok oko 195 centimetara što je sigurno razveselilo njegove fanove.

Miloš, Gospodin Savršeni
Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, ljeto je Milošu, sudeći prema objavama, bilo itekako uzbudljivo. Neumorno je putovao obalom i pokazivao svoje avanture iz gotovo svakog kutka Hrvatske – od Vira, Opatije i Makarske, preko Pule i Splita, pa sve do Hvara i Brača.

Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.

Gospodin Savršeni Miloš Mićović
Gospodin Savršeni

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke u provokativnoj haljini! Izazvala lavinu komentara: 'Zašto si izašla u spavaćici?'

