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Gospodin Savršeni

Napustila Dubai? Nuša iz 'Gospodina Savršenog' iznenada se vratila kući: 'Puno se toga izdogađalo u međuvremenu, dugujem vam objašnjenje'

Tek što je spakirala kofere i ponosno proglasila Ujedinjene Arapske Emirate svojim novim domom, slovenska reality zvijezda i influencerica Nuša Šebjanič ponovno je šokirala svoje brojne pratitelje

RTL.hr
07.07.2026 14:00

Svi koji prate simpatičnu Nušu iz 'Gospodina Savršenog' navikli su na njezin otvoren i iskren odnos s publikom. Nakon što je na kratko vrijeme odlučila uzeti mali predah od digitalnog svijeta, ova reality zvijezda ponovno se javila svojim pratiteljima s toplom i izravnom porukom putem Instagram storyja, objasnivši kroz što je prolazila u posljednje vrijeme.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Što je Nuša podijelila sa svojim pratiteljima?

Kako bi izbjegla nagađanja i ostala potpuno iskrena s onima koji je vjerno prate, Nuša je u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu podijelila detalje o svom zdravstvenom stanju, ali i velikim životnim promjenama:

"Uzela sam si malo pauze od društvenih mreža... Razlog je što me na kratkom odmoru na moru zadesila 'manja' alergija. Kao što ste mogli vidjeti, sada sam dobro. Puno se toga izdogađalo u međuvremenu. Znam da vam dugujem objašnjenje zašto sam se vratila u Sloveniju (stiže uskoro)."

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od Dubaija do domaćeg terena

Podsjetimo, ova simpatična plavuša domaćoj je publici postala dobro poznata kroz RTL-ov show 'Gospodin Savršeni', a gledatelji je trenutačno mogu pratiti i u 'Farma Slovenija'. Nuša je prije nekoliko mjeseci hrabro zakoračila u novi životni izazov kada se preselila u Dubai. Ondje se izvrsno snašla, osigurala stan i posao te redovito isticala kako joj svakim danom sve bolje ide.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Najvažnija vijest u cijeloj priči jest da je neugodna alergija uspješno prošla i da se lijepa Slovenka osjeća dobro. Njezini pratitelji s nestrpljenjem i puno topline čekaju njezino obećano objašnjenje o povratku, spremni pružiti joj punu podršku u svakom njezinom idućem koraku.

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