Napustila Dubai? Nuša iz 'Gospodina Savršenog' iznenada se vratila kući: 'Puno se toga izdogađalo u međuvremenu, dugujem vam objašnjenje'

Svi koji prate simpatičnu Nušu iz 'Gospodina Savršenog' navikli su na njezin otvoren i iskren odnos s publikom. Nakon što je na kratko vrijeme odlučila uzeti mali predah od digitalnog svijeta, ova reality zvijezda ponovno se javila svojim pratiteljima s toplom i izravnom porukom putem Instagram storyja, objasnivši kroz što je prolazila u posljednje vrijeme.

Kako bi izbjegla nagađanja i ostala potpuno iskrena s onima koji je vjerno prate, Nuša je u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu podijelila detalje o svom zdravstvenom stanju, ali i velikim životnim promjenama:

"Uzela sam si malo pauze od društvenih mreža... Razlog je što me na kratkom odmoru na moru zadesila 'manja' alergija. Kao što ste mogli vidjeti, sada sam dobro. Puno se toga izdogađalo u međuvremenu. Znam da vam dugujem objašnjenje zašto sam se vratila u Sloveniju (stiže uskoro)."