Ne odvajaju se! Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Kaja pokazala preslatkog Mileta, posebna priča krije se iza svega

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' danas dijele i četveronožnog člana obitelji, a iza njega stoji i jedna jako emotivna gesta

Pobjednica showa 'Gospodin Savršeni', Kaja, ovih je dana raznježila pratitelje objavama koje su brzo osvojile društvene mreže. U fokusu nije bila samo ona, već i preslatki psić Mile, koji je očito postao njezina svakodnevica. Na fotografijama koje je podijelila vidi se kako ga nježno drži u krilu, mazi i ne skriva koliko uživa u njegovom društvu, a komentari pratitelja samo su se nizali.

Poseban poklon s posebnom pričom

No, Mile nije samo još jedan kućni ljubimac, iza njega stoji i posebna priča. Naime, Kaja je ranije otkrila kako joj je upravo Karlo poklonio psića, čime je ovaj mali četveronožni prijatelj dobio još veću sentimentalnu vrijednost. Time je Mile postao simbol njihove povezanosti i zajedničkih trenutaka koje nastavljaju graditi i nakon završetka showa.

Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nova svakodnevica daleko od kamera

Iako su njih dvoje svoju ljubav započeli pred kamerama, danas je njihova svakodnevica puno mirnija i ispunjena jednostavnim, ali toplim trenucima, poput druženja kod kuće s psićem. Kaja tako sve češće dijeli ovakve prizore iz privatnog života, pokazujući jednu nježniju i opušteniju stranu svoje svakodnevice.

Kaja, Karlo i Leon, Gospodin Savršeni FOTO: Facebook

Mile je mala zvijezda velikog srca

Sudeći po reakcijama, Mile je već postao prava mala zvijezda, a njegova razigranost i slatkoća nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Jedno je sigurno, Kaja ga ne ispušta iz ruku, a čini se da je upravo on unio dodatnu dozu radosti u njezin život. A ako je suditi po ovim prizorima, ova priča tek postaje još slađa.

Karlo, Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram