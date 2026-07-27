Ne skida osmijeh s lica! Gospodin Savršeni Petar pokazao u čemu doista uživa

Gospodin Savršeni Petar na svom je Instagram storyju podijelio dio ljetne idile. S osmijehom na licu pohvalio se videozapisom u kojem bere domaće krastavce i rajčice te ne krije koliko uživa u svježim plodovima i jednostavnim ljetnim radostima.

Podsjetimo, Petrova veza s Anastasijom jedna je od najpraćenijih na domaćoj sceni. Par iz popularnog showa i dalje privlači veliku pažnju javnosti, a nova situacija dodatno je potaknula pitanja o njihovu odnosu. Naime, pratitelji su primijetili kako su Anastasia Kaleb (23) i Petar Rašić (30) ponovno vratili zajedničke fotografije na svoje društvene mreže, nakon što su ih ranije uklonili.

Bivši kandidati showa 'Gospodin Savršeni' tako su ponovno izazvali brojne reakcije među obožavateljima. Iako su nedavno izbrisali zajedničke uspomene i time potvrdili kraj svoje veze, povratak fotografija mnogi su protumačili kao mogući znak da se između njih nešto promijenilo.