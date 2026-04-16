Gospodin Savršeni

Ne skidaju osmijeh s lica! Petar i Anastasia pokazali kako izgleda njihov trening u paru

Iako su se upoznali pred kamerama showa 'Gospodin Savršeni', čini se da se odnos između Petra i Anastasije nastavio i nakon završetka emisije, i to u potpuno opuštenom, svakodnevnom ritmu.

RTL.hr
16.04.2026 10:34

Na društvenim mrežama osvanuli su kadrovi iz teretane u kojima zajedno treniraju, a ono što je mnogima zapelo za oko nije samo forma, već i atmosfera među njima.

Trening uz smijeh i dobru vibru

Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' odlučili su spojiti ugodno s korisnim pa su zajedno odradili trening, a pritom nisu skidali osmijeh s lica. U videu koji je Petar podijelio vidi se kako Anastasia radi s utezima, dok se cijelo vrijeme smije i uživa u treningu.

Uz objavu je kratko poručio:

"Za plan i program javite nam se u DM"

No, pratitelji su brzo primijetili da je u fokusu ipak nešto drugo. njihova kemija i način na koji se međusobno zezaju.

Petar, Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar, Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kemija koja se vidi i bez riječi

Ono što dodatno intrigira jest činjenica da među njima vlada opušten odnos bez ikakve napetosti, puno smijeha, podrške i međusobnog bodrenja.

Iako nikada nisu jasno definirali svoj odnos nakon showa, ovakvi trenuci daju naslutiti da su ostali bliski i da uživaju u zajedničkom vremenu, daleko od kamera i reality drame.

Njihova priča sada se očito odvija u realnom životu, bez scenarija, bez pritiska i s naglaskom na jednostavne stvari poput zajedničkog treninga.

Moglo bi te zanimati

Anastasia i Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napokon se vidjele nakon pola godine: Jesu li prijateljice?

'Gospodin Savršeni' Karlo otkrio kako je njegova majka reagirala na Kaju

Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako provodi vrijeme na Mallorci: 'Sport je najbolji način za započeti dan'

Stankica iz 'Gospodina Savršenog' o borbi s licem: 'Kada ti se naruši osjećaj sigurnosti u vlastito tijelo, to ne ostaje samo na licu'

Karlo je u 'Savršenom podcastu' priznao da mu je Maja odmah zapela za oko, evo što ona danas misli o njemu

Da, Anastasia i Petar stižu u 'Savršeni podcast'!

Pročitaj na Net.hr
Thompsonova supruga podijelila snažne riječi pa poručila: 'Taman mi je ovo danas trebalo'
Cifra će vam pomutiti pamet: Otkriveno koliko košta prsten koji nosi Melina Džinović
Sada je službeno: Otkriven uzrok smrti zvijezde serije 'Melrose Place'
Utjelovila kultnu Esmeraldu pa ubrzo nestala iz javnosti da bi život posvetila bolesnom sinu
Muškarci za njom uzdišu, a žene joj zavide: Ovako je izraelska ljepotica izgledala prije slave
Pogledajte koliko su se promijenile zvijezde kultnog filma 'Vrag nosi Pradu'
Ivica je spasio Čavku od smrti, a možda nije trebao? Milan mu je otkrio razarajuću tajnu
Ivan iz 'Igre Chefova' otkrio što se događa kada se kamere ugase: 'Ovo je pauza od stresa'
Sretna vijest potaknula interes javnosti: Tko su unuci legendarnog Đorđa Balaševića?
Pojam seksepila i ljepote: Kako se mijenjala Monica Bellucci - jedna uloga je sve promijenila