Nekad upečatljiva crvenokosa, danas zavodljiva brineta! Pogledajte kako je Iva iz 'Gospodina Savršenog' nekoć izgledala

Iva iz 'Gospodina Savršenog' sada je atraktivna brineta koja se svojim stavom istaknula u vili, no prije nekoliko godina imala je crvenu kosu.

Iva dolazi iz Beograda i već se prije showa istaknula svojom strašću prema modi i dizajnu – u slobodno vrijeme se bavi krojenjem i šivanjem te ozbiljno razmišlja o pokretanju vlastitog modnog brenda. U show je ušla s jasnom strategijom: želi sigurnost, poštovanje i razumijevanje u vezi, a ne samo površnu vezu, te se ne boji priznati ni svoje slabosti ni stavove o ljubavi i odnosima.

