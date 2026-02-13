Emisije
Gospodin Savršeni

Nekad upečatljiva crvenokosa, danas zavodljiva brineta! Pogledajte kako je Iva iz 'Gospodina Savršenog' nekoć izgledala

Iva je jedna od najupečatljivijih kandidatkinja pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni'. Od samog ulaska u vilu dala je do znanja da se ne boji reći što misli i da se za ono što želi neće samozatajno boriti, nego odlučno i bez zadrške

RTL.hr
13.02.2026 22:00

Iva iz 'Gospodina Savršenog' sada je atraktivna brineta koja se svojim stavom istaknula u vili, no prije nekoliko godina imala je crvenu kosu.

Iva dolazi iz Beograda i već se prije showa istaknula svojom strašću prema modi i dizajnu – u slobodno vrijeme se bavi krojenjem i šivanjem te ozbiljno razmišlja o pokretanju vlastitog modnog brenda. U show je ušla s jasnom strategijom: želi sigurnost, poštovanje i razumijevanje u vezi, a ne samo površnu vezu, te se ne boji priznati ni svoje slabosti ni stavove o ljubavi i odnosima.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

