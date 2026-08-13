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Gospodin Savršeni

Nekoć pred kamerama, a danas? Pogledajte kako izvan 'Gospodina Savršenog' blistaju Lara i Antonela

Bivše kandidatkinje popularnog showa 'Gospodin Savršeni', Lara i Antonela, još su jednom dokazale da su najveća vrijednost reality formata upravo iskrena prijateljstva sklopljena pred kamerama

RTL.hr
13.08.2026 20:00

Djevojke iz 'Gospodina Savršenog' su na društvenim mrežama podijelile zajedničke fotografije na kojima doslovno blistaju, a oduševljene reakcije pratitelja ne prestaju pristizati.

Opušteno, a besprijekorno izdanje

Na novim fotografijama atraktivne brineta i plavuša pozirale su u ležernom, no iznimno efektnom stilu. Odjevene u jednostavne i usklađene bijele kombinacije, sa svježe stiliziranim frizurama i prirodnim makeupom, djevojke su pokazale izvrsnu energiju.

Osim klasičnih osmijeha, u fotogaleriji su podijelile i razigrane, opuštene poze, čime su još jednom potvrdile koliko se dobro zabavljaju kada provode vrijeme zajedno.

Lara i Antonela, Gospodin Savršeni
Lara i Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Nerazdvojne i nakon showa

Iako su se u showu našle u specifičnim okolnostima pod medijskim povećalom, Lara i Antonela su po završetku snimanja nastavile graditi svoj odnos izvan televizijskih kamera. Česta zajednička druženja, izlasci i podrška koju si međusobno pružaju pokazuju da je njihovo prijateljstvo stabilno i čvrsto.

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Gospodin Savršeni

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