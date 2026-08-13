Nekoć pred kamerama, a danas? Pogledajte kako izvan 'Gospodina Savršenog' blistaju Lara i Antonela

Djevojke iz 'Gospodina Savršenog' su na društvenim mrežama podijelile zajedničke fotografije na kojima doslovno blistaju, a oduševljene reakcije pratitelja ne prestaju pristizati.

Na novim fotografijama atraktivne brineta i plavuša pozirale su u ležernom, no iznimno efektnom stilu. Odjevene u jednostavne i usklađene bijele kombinacije, sa svježe stiliziranim frizurama i prirodnim makeupom, djevojke su pokazale izvrsnu energiju.

Osim klasičnih osmijeha, u fotogaleriji su podijelile i razigrane, opuštene poze, čime su još jednom potvrdile koliko se dobro zabavljaju kada provode vrijeme zajedno.